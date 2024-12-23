تامر أمين يفتح النار على أحد لاعبي الأهلي: الجمهور ما بيتهددش ولا يتلوي دراعه (فيديو)

فتح الإعلامي تامر أمين، النار على أحد لاعبي النادي الأهلي بعد رفضه الذهاب لتحية الجماهير عقب نهاية مباراة شباب بلوزداد بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وذلك في إشارة لـ محمود عبد المنعم كهربا.

اتفاق تامر أمين مع جماهير النادي الأهلي

وقال تامر أمين خلال برنامج "اَخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "اتفق مع جمهور الأهلي من حيث المضمون والرسالة والمحتوى ومختلف معه من حيث التوقيت والشكل".

المؤسس الحقيقي للنادي الأهلي

وأضاف: "متفق مع جمهور الأهلي لأني واحد منهم وأي أهلاوي لابد أن يتفق معهم لإن كلنا كيان وأسرة واللاعب رقم واحد والمؤسس والصانع الحقيقي لهذا الفريق والكيان وإنجازاته وبطولاته".

تهديد جماهير النادي الأهلي

وتابع: "جمهور الأهلي ما ينفعش يتهدد ولا يتخاصم ولا يتلوي دراعه وهو الذي صنع نجومية اللاعبين وبالتالي يجب على اللاعبين أن يكونوا مدينين بالفضل والعرفان للجمهور صانع نجوميتهم وشهرتهم وملايينهم، جمهور الأهلى أعلى من أي حد وميتلويش دراعه ولا يترد عليه".

وأكمل: "اختلف مع جمهور الأهلي في هجومه على الفريق لإن التوقيت والشكل مكنش صح ولما أحب أعاتب لعيبتي وأقسو عليهم ما يبقاش قبل المباراة مباشرة خاصة أنها مباراة مهمة ومصيرية في دوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "أنا زعلان من بعض اللعيبة لكن انا بساند الكيان ويا فرحتي أخبط في اللاعيبة فالأهلي يخسر هل هبقى فرحان أكيد لا طبعًا، أوصلهم غضبي من غير ما أضر النادي والكيان ومسيرته وبطولاته، فالتوقيت خاطئ مينفعش اللاعيبة تنزل تسخن فيتاهجموا ويتشتموا بالطريقة دي والدليل اننا مشوفناش لعيبة الأهلي الشوط الأول وتركيز اللعيبة كان في المدرجات مش الملعب".

واستطرد أنا دلوقتِ زعلان على لاعب عندي وشايف أنه غلط ألومه والعبقرية بتاعت الجماهير وأدبيات الجماهير بتطلع شعارات وأهازيج تقدر توصل الرسالة من غير الشتيمة، الانتقاد عجبني لكن الشتيمة لأ، زعلان من الشناوي أعاتبه وألومه وانتقده ولكن مش أشتمه وأقوله يلا غور لأن كده فيها نهاية علاقة وقطيعة متبقاش في الغضب انفعالي أوي كده.

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