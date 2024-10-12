"شباب الدقهلية" تنفذ فعاليات الملتقى العلمي لطلائع المبتكرين

نفذت الإدارة العامة لتنمية النشء بالدقهلية الملتقى العلمي لشعب المبتكرين علميًا التابعة لإدارات شباب ميت غمر وأجا وشعبة الذكاء الاصطناعي التابعة لإدارة شباب ميت غمر وذلك اليوم السبت بمركز التنمية الشبابية بميت غمر.

جاء ذلك بحضور ومتابعة محمد سعد مدير الإدارة العامة لتنمية النشء، وأحمد هشام مدير إدارة شباب ميت غمر، وميادة سويلم متابع شعب المبتكرين علميًا والذكاء الاصطناعي بالمديرية، وإيمان حامد رئيس قسم تنمية النشء بإدارة شباب ميت غمر.

ورش عمل ومدرب شعبة الذكاء الاصطناعي بميت غمر

بدء اليوم بعرض تقديمي للشعب التخصصية بميت غمر وأهم انجازاتها خلال الأعوام السابقة،ثم تلا ذلك عرض برومو لأهم ما يتم شرحه خلال العمل بالورش، وبعد ذلك تم تقسيم الطلائع إلى ثلاث مجموعات على ثلاث ورش يقودها مدربي الشعب: ورشة بقيادة الأستاذ عادل ابراهيم مدرب نادي المبتكرين علميا بميت غمر، وورشة بقيادة محمد زكي مدرب نادي المبتكرين علميا بمنية سمنود إدارة شباب أجا، ثم بعد ذلك ورشة بقيادة تامر جلال مدرب شعبة الذكاء الاصطناعي بميت غمر.قام خلالها الطلائع بالتناوب على الورش الثلاث.

تناول تامر جلال مدرب شعبة الذكاء الاصطناعي بميت غمر في ورشته مقدمة في أساسيات البرمجة، وتناول عادل إبراهيم مدرب شعب المبتكرين علميًا بميت غمر أهمية البرمجة ودور الذكاء الاصطناعي في برمجة الروبوت وكيفية دمج البرمجة واستغلال الإمكانيات البيئية المتاحة وتدويرها لتصنيع روبوتات تحمل أفكارا مختلفة مثل توليد الطاقة واستغلال الإمكانيات المحدودة لتوليد الطاقة.

وفى نفس السياق تناول محمد زكي ميكانيكية وآلية عمل الروبوت بشرح مبسط الطلائع، وبمرور الطليع على الثلاث ورش يكون حقق أقصى استفادة ممكنة له خلال عمل الورش مع شرح لفكرة عمل الروبوتات التي شاركت في المسابقة القومية عقول مستنيرة من طلائع مركز شباب مدينة ميت غمر ومركز شباب منية سمنود أجا.

يأتي التنفيذ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وجيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، واشراف طارق دهب وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتورة إيمان عثمان مدير الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، وتحت إشراف محمد سعد مدير الإدارة، وأحمد هشام مدير إدارة شباب ميت غمر.

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