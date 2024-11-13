منى مكرم عبيد: ثورة 1919 نجحت في تتويج جهود المرأة المصرية

حزب الوفد، أكدت الدكتورة منى مكرم عبيد القيادية الوفدية أن ثورة 1919 نجحت في تتويج جهود المرأة المصرية، وذلك إنجاز تاريخي كبير يستحق المتابعة والاستذكار.

ذكرى عيد الجهاد الوطني

وأشارت الدكتورة مني مكرم أن عيد الجهاد وسيلة للتعبير عن نبض الشارع المصري بالقرن العشرين، حيث التف الشعب المصري حول الزعيم سعد زغلول، ومنحه تفويض بالتحدث باسمه في المحافل الدولية، مشيرة إلى أن الشعب المصري والوفد سجلوا ملحمة لن ينساها التاريخ.

وأكد القطب الوفدي، الدكتور محمد عبده، عضو الهيئة العليا للوفد أن حزب الوفد يحتفل اليوم بمناسبة وطنية عظيمة، فثورة 1919 كانت هي ذكرى ميلاد حزب الوفد الذي شهد إنصاف مختلف الفئات على مر التاريخ.

وأشار عبده، إلى أن دستور 1923 كان من أعظم الدساتير والذي قدمها الوفد بنجاح لتراعي كل الأطياف، مشيرا إلى أن انتخابات 1924 كانت خير برهان على نجاح دستور 1923، والتي تعتبر انتخابات حرة نزيهة، تقدم فيها البسطاء والموظفين، أمام الأعيان إلى شغل المناصب القيادية.

ولفت القطب الوفدي، إلى أن عام 1952، شهد محطة أخرى، مع الزعيم مصطفى النحاس والذي اكتسح فيها الوفد انتخابات النواب للبرهنة، على حب الشعب، وشكل النحاس وزارته من أقطاب الشعب من خارج الحزب، لكونه يعتمد الكفاءات لا الأسماء والتوجهات.

وكشف عبده، إلى أن أهم إنجازات الوفد، على مر القرون عديد وأهمها مجانية التعليم، وإقامة جامعة الدول العربية، وتمصير البنك الأهلي، وإقامة للوحدات الصحية بالريف وإسقاط قانون السخرة.

ويحتفل حزب الوفد بعيد الجهاد الذي اقترن اسمه بالزعيم الراحل سعد زغلول مؤسس حزب الوفد منذ عام ثورة ١٩١٩ ميلادية.



وعيد الجهاد الوطني هو عيد كانت مصر تحتفل به منذ سنة 1922 أي منذ أن نالت استقلالها إلى سنة 1952، وكان يعتبر يومًا قوميًّا في عهد المملكة المصرية.

واقترن هذا العيد بالزعيم سعد زغلول مؤسس حزب الوفد ومكافح الاحتلال الإنجليزي على مصر، وكان الشعب المصري، يتوجه في هذا اليوم بكل طوائفه إلى ضريح سعد زغلول، حيث يخطب فيه الزعماء ويضعون الزهور ترحمًا عليه.

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