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خارج الحدود

تفاصيل إحراق شجرة الكريسماس في سوريا على يد مسلحون من الشيشان (فيديو)

إضرام النار في شجرة
إضرام النار في شجرة الكريسماس، فيتو

كشف كاهن رعية مدينة السقيلبية في سوريا، الأب ماهر حداد، مساء اليوم، تفاصيل إحراق شجرة عيد الميلاد في السقيلبية من قبل عدة أشخاص مسلحين.

 

كاهن رعية السقيلبية يروي تفاصيل حرق شجرة الكريسماس

وقال كاهن رعية السقيلبية الأب ماهر حداد: "أقدم 8 أشخاص من الجنسية غير السورية على إضرام النار في شجرة الميلاد بعد مضي يومين على إنارتها".

 

وأشار كاهن رعية السقيلبية، إلى أن "الأمن العام تمكن من إلقاء القبض على المتهمين وتوقيفهم"، مؤكدًا أنه "سيتم ترميم الشجرة وإنارتها مجددًا".

مسلحون مجهولون أشعلوا النار في شجرة عيد الميلاد بحماة

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قد أفادت بأن مسلحين مجهولين أشعلوا النار في شجرة عيد الميلاد في ريف حماة.

 

وذكرت مصادر محلية، بأن المسلحين منعوا المواطنين من الاقتراب من الشجرة تحت تهديد السلاح.

 

غضب رجال الدين المسيحي من حرق شجرة أعياد الميلاد

في حين أظهر مقطع فيديو لاحقا مسؤولا في إدارة العمليات العسكرية، إلى جانب رجال دين من الطائفة المسيحية، وهو يؤكد للأهالي أن الذين أضرموا النار بالشجرة ليسوا سوريين، مشددا على أنهم سينالون عقابًا كبيرًا.

وأضاف: "نحن نظام مؤسسة إن شاء الله، والمتهمون سيعاقبون"، لافتًا إلى أن الشجرة ستكون بحدود الصباح، مرممة بشكل نهائي.

أضرم مسلحون ملثمون النار في شجرة عيد الميلاد في السقيلبية في ريف حماة، التي يقطنها مواطنون من أتباع الديانة المسيحية.

 

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مسلحين ملثمين أضرموا النار في شجرة الميلاد، ومنعوا المواطنين من الاقتراب تحت تهديد السلاح.

وذكرت مصادر محلية، أن من أحرقوا شجرة الميلاد هم مقاتلون أجانب من الشيشان.

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