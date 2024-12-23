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دين ودنيا

عالم أزهري: الحسد أو العين قد يؤديان إلى الانتحار

الشيخ إبراهيم رضا،
الشيخ إبراهيم رضا، فيتو

قال الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف:"الحسد أو العين قد يؤديان في بعض الأحيان إلى الانتحار، كما أن عرض خصوصياتنا على وسائل التواصل الاجتماعي كارثة من كوارث العصر الحديث.

 

العبادة في زمن السوشيال ميديا

وأضاف رضا، خلال مقابلته، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc،:"العبادة أصبحت في زمن السوشيال ميديا مغشوشة بل اختلط بها الرياء والشكلية والمظاهر، وكل ذلك من محبطات الأعمال.

 

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وأوضح: "أصبحنا نرى أشخاصًا أثناء الصلاة يتركون خشوعهم إذا رنَّ هاتفهم، فيفتحون الخط ليُسمعوا المتصل أنهم يصلّون، وحتى في أعظم الأماكن المقدسة كالكعبة، تجد البعض يُعطي ظهره للكعبة منشغلًا بالتقاط صور السيلفي طوال الوقت، بدلًا من التفرغ للعبادة والخشوع.

 

الانحراف في العبادة

واختتم رضا، إن هذا الانحراف عن مقاصد العبادات الحقيقية هو انعكاس لتأثير السوشيال ميديا على حياتنا وسلوكياتنا، مما يستوجب منا مراجعة أنفسنا والتفكر في أفعالنا.

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