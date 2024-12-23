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مجلس الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية يناقش تحسين البيئة التنافسية للبحث العلمي

جامعة الإسكندرية,
جامعة الإسكندرية, فيتو

استعرض مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية  المنعقد، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، نبذة مختصرة عن تحسين البيئة التنافسية البحثية وعوامل نجاح البحث العلمي ومدي ارتباطه بالمجتمع والصناعة والشريك التكنولوجي والنمو الاقتصادي.

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كما استعرض المجلس عرضا تفصيليا عن قاعدة بيانات سكوبس Scopus العالمية ومدي أهميتها وماتحتويه من قواعد بيانات خاصة بالدوريات العالمية والتي يتجاوز عددها 23 ألف دورية والمؤتمرات العلمية المختلفة، وكذلك الكتب العلمية في التخصصات المختلفة وبراءات الإختراع من مكاتب براءات الإختراع الخمسة العالمية.

كما استعرض المجلس الخطوات الرئيسية والهامة والخاصة بإدراج دوريات جامعة الإسكندرية والبالغ عددها  42 دورية الي قاعدة البيانات سكوبس Scopus والذي من دوره سوف يؤدي مستقبلا الي زيادة الانتشار عالميا، فضلا عن زيادة التعاون الدولي مع باحثين من دول مختلفة.

كما تم مناقشة موضوع شهادات  اللغة الإنجليزية IELTS وTOEFL التويفل والتنبيه علي الكليات والمعاهد المختلفة بجامعة الإسكندرية للتأكد والتدقيق المستمر علي مدي صحة الشهادات المقدمة من طلاب الدراسات العليا بالجامعة. 

وتم عرض خاص بقاعدة البيانات المقالات المسحوبة من جامعة الإسكندرية retractdatabase.org وذلك لتنبيه الكليات والمعاهد بالجامعة عن مدي أهمية هذا الموضوع ومدي تأثيره علي الجامعة، كما تم عرض 47 حالة خاصة بسفر الهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس باالجامعة.

كما وافق المجلس علي مذكرة التفاهم بين المعهد العالي للصحة العامة وكلا من الأكاديمية الدولية للصحة المجتمعية (إياف) بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومذكرة التفاهم مع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت، ومذكرة التفاهم مع  أكاديمية الفلاح لتعزيز الصحة العامة بجدة.

وكذلك وافق المجلس علي اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة البترا بالمملكة الأردنية الهاشمية، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة جيانجسو Jiangsu بالصين، كما تم الموافقة علي خطاب النوايا مع جامعة بورنموث بالمملكة المتحدة.

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بجامعة الاسكندرية الدكتور هشام سعيد المعهد العالي للصحة العامة الأكاديمية الدولية للصحة المجتمعية بالمملكة الأردنية

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