"المهندسين" توافق على مقترح بزيادة المعاش اعتبارًا من يناير ٢٠٢٥

وافق مجلس نقابة المهندسين المصرية في جلسته المنعقدة بمقر النقابة العامة بالقاهرة على المقترح المقدم من لجنة المعاشات بالنقابة برئاسة وكيل النقابة دكتور هشام سعودي بزيادة المعاش اللتي تصرفه النقابة للمهندسين الذين بلغوا سن المعاش اعتبارا من شهر يناير 2025 على أن تكون الزيادة بعد وضع الميزانية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وعرض قيمة الزيادة على المجلس الأعلى في شهر فبراير والاعتماد بعد الموافقة عليها من الجمعية العمومية في مارس، كما تصرف الزيادة بأثر رجعي من بداية يناير ٢٠٢٥.

وكانت لجنة المعاشات قد عقدت جلستها الأخيرة لتقديمها مقترح لزيادة المعاش وعرضه على المجلس الأعلى للنقابة للاعتماد وفق قانون النقابة وذلك بناء على الدراسات المالية اللازمة لتحقيق الزيادة المتاحة في حدود الميزانية والموارد المتاحة لذلك , وتقدمت اللجنة بمقترحها لزيادة المعاش للعرض على مجلس النقابة برئاسة المهندس طارق النبراوي في جلسته .

و كان الدكتور محمد هشام سعودي وكيل النقابة الذي تولى رئاسة لجنة المعاشات فور فوزه في انتخابات هيئة مكتب النقابة في يونيو 2023 قد أكد في تصريح له منذ فترة قصيرة على أن زيادة المعاش مطلب طبيعي وحق للمهندسين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وأن النقابة تسعى لتحقيقه في أسرع وقت.

وأكد سعودى، أن زيادة المعاشات من الموضوعات الملحة لدراستها سنويًا بصفة دورية وفق دراسات مرتبطة بالموارد والفائض والتي تضمن إستمرارية ودوامية صرف المعاش لمستحقيه على مدار السنوات القادمة .

و كان مجلس النقابة العامة قد قام بزيادة المعاشات في أغسطس ٢٠٢٣ بزيادة ١٥٠ جنيها بعد موافقة المجلس الأعلي برئاسة المهندس طارق النبراوي على المقترح المقدم من لجنة المعاشات في حينها.

كما شهدت أيضا الجمعية العمومية في مارس الماضي زيادة أخرى بقيمة ٢٥٠ جنيها ليصل إلى ١٦٠٠ جنيه في حينها.

يذكر أن المعاشات اللتي تصرفها نقابة المهندسين هي خاصة بأعضاء النقابة الذين بلغوا سن الستين دون تأثيرها على أي معاش اخر يصرفه المهندس من أي جهة اخرى مثل التأمينات الاجتماعية طبقا لأي قانون أو نظام معاشات اخر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.