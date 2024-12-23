الإثنين 23 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الطعن من المسافة صفر، جيش الاحتلال يسمح بنشر أسماء 3 قتلى في غزة

مقتل 3 جنود إسرائيليين،
مقتل 3 جنود إسرائيليين، فيتو

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إنه "سُمح بنشر أسماء ثلاثة قتلى تم إخطار عائلاتهم، وهم: النقيب إيلي جبرائيل أتيدغي 22 عاما، نائب قائد السرية في فوج شمشون (92)، لواء كفير، وسقط في معركة شمال قطاع غزة.. والرقيب نتانئيل بيساخ 21 عاما من العزار، في لواء كفير.. والرائد هليل دينر 21 عاما من تيلامون، من لواء كفار".

الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء 3 قتلى فى شمال غزة

وسبق أن قالت القناة 13 الإسرائيلية إن 3 جنود قتلوا بتفجير عبوة ناسفة في بيت حانون، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن العسكريين الثلاثة الذين قتلوا في شمال غزة من لواء كفير وأن أحدهم ضابط.

بدوره، أكد مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية مقتل جندي من سكان مستوطنة غرب رام الله في معارك شمال غزة.

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم، إن "عناصرها تمكنوا في عملية أمنية معقدة من طعن وقتل 3 جنود إسرائيليين كانوا في مهمة حماية مبنى تحصنت به قوة إسرائيلية بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كتائب القسام تنفذ عملية معقدة ضد قوات الاحتلال

وأضافت كتائب القسام، في بيان عسكري، أن مقاتليها اقتحموا بعد ذلك المنزل وأجهزوا على كل أفراد القوة الإسرائيلية من المسافة الصفر واغتنموا أسلحتهم.

كما أشار بيان كتائب القسام، إلى أن مقاتليها أخرجوا عددا من المواطنين الذين احتجزهم الاحتلال داخل المنزل المستهدف.

 

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المسافة الصفر كتائب القسام طعن قوة إسرائيلية بيت لاهيا شمال قطاع غزة حماس

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