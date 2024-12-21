إبراهيم رضوان.. الذي اختطفني إلى طلخا!

كنت في بدايات العمل الصحفي، حين علم الشاعر الكبير إبراهيم رضوان أنني في مهمة صحفية بمحافظة الدقهلية، وأنني سأكون قريبًا من بلدته طلخا. أصر على دعوتي إلى منزله، ولم أكن أعلم أنه على موعد ليحل ضيفًا على القناة السادسة بمدينة طنطا!



في طنطا، أصر الرجل أن أكون شريكه في الحلقة! حاولت الاعتذار لرغبتي في العودة إلى القاهرة قبل الليل المتأخر، ولأنني لم أكن مستعدًا لا بالموضوع ولا بالشكل.. فلا جاهزية للحديث ولا ملابس لائقة، لكنني فشلت! ما قلناه على الهواء يحتاج إلى حلقة وحدها، فقد كان الأمر صعبًا للغاية، بل كارثيًا كوميديًا على كل حال.



ما يعنينا هنا.. من المقدمة.. هو هذه التلقائية والبساطة التي تمتع بها شاعرنا الكبير، إلى درجة أنه اختطفني دون أن أشعر، وربما دون أن يشعر.. من قلب المحافظة الشهيرة إلى بيته، ومن بيته إلى سيارته، ومنهما إلى الشاشة، ومن الشاشة إلى الهواء مباشرة!



والمثير في الأمر أنه كان في غنى عن كل ذلك. فغيره كان سيقول، كما يقول أي شخص آخر في موقفه: أنت جاي في يوم عندي فيه موعد على الهواء بالتلفزيون، لا مش هينفع، لازم نشوفك مرة أخرى وتجيلنا مخصوص.. أو يدلي بسلسلة من المجاملات المعتادة: أنت فين بالضبط؟ أعدّي أسلم عليك وأنا في طريقي لتلفزيون الدلتا! لكنه لم يفعل..



العلاقة مع المبدع الكبير إبراهيم رضوان تستحق هي الأخرى مقالًا منفردًا. ما يعنينا اليوم هو أن شاعر بحجم إبراهيم رضوان، صاحب كلمات مدد شدي حيلك يا بلد، التي كتبها بعد نكسة 1967، وغنتها مصر كلها بعد نصر أكتوبر. فيها غنّى شعبنا وهتف خلف محمد نوح، حتى بعد انتهاء الحرب بسنوات: إن كان في أرضك مات شهيد، في ألف غيره بيتولد... مدد مدد شدي حيلك يا بلد.



إبراهيم رضوان هو أيضًا صاحب أوبريت:

يا جريد النخل العالي ميل وأرمي السلام

أنا ضحكة صافية انا عِش للحمام

أنا بندقية صاحية لو ضاع صوت السلام.



وهو من كتب للراحلة العظيمة شادية:

وحياة رب المداين

لأزرع رملك جناين

وأبنيلك قصر مرمر

يا بلدنا يا ست الحسن.



وكتب أيضًا لمحمد منير:

قلب الوطن مجروح

لا يحتمل أكتر

نهرب وفين هنروح

لما الهموم تكتر.



أما ديوانه البديع أجمل ما فيكي يا مصر، فيستحق مقالات ومقالات، وقد تحول بالفعل إلى برامج إذاعية تحمل العنوان نفسه. يقول فيه -على سبيل المثال-:

أجمل ما فيكي يا مصر

نسماية بحرية

ماشية بتوب النصر

ناطقة بحرية.



ويضيف:

أجمل ما فيكي يا مصر

هي شجاعة الابن اللي عاشقك من زمن

لو يوم ناديتي عليه

بيركب مركبك

قال: يا حبيبتي، مستحيل

هيدوسوا لحظة على الوطن.



وفي مقاطع أخرى يقول:

من حكمتك يا أمي

خدنا ألف حاجة وألف شيء

ودافعنا عنك في الطريق ضد الغباء

وإنتِ ماشية العمر كله بكبرياء

ولا يوم رضيتي بالانحناء

ولا يوم رسيتي في الرثاء.



ديوان أجمل ما فيكي يا مصر يعج بعشرات القصائد التي تتفجر بحب البلاد، وأرضها، ورملها، وأهلها، ونيلها، وشمسها، وكل حبة تراب فوقها.



إبراهيم رضوان شاعر كبير يستحق أن يُكرّم أكثر مما كُرّم، وأن نستمع إليه كما نستمع عنه، وأن يحل ضيفًا على البرامج الثقافية والغنائية كما يحل غيره، خاصة في المناسبات الوطنية التي تمر واحدة تلو الأخرى.



إنه الشاعر الذي ألهب حماسنا جميعًا بقائمة طويلة من الأغاني الوطنية.. يكتبها كما رأيتم.. كما قرأتم.. بتلقائية البداية كما قلناها في المقدمة.. حب الوطن واجب، وحب من كتب في حب الوطن واجب أيضًا.. لو كنتم تدركون.. لو كنتم تعدلون، لو يعني!

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