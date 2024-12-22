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محافظ الغربية يستقبل الأنبا بولا لبحث استعدادات الأعياد وتوسيع آفاق التعاون

محافظ الغربية يستقبل
محافظ الغربية يستقبل الأنبا بولا لبحث استعدادات الأعياد

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية مساء اليوم، نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها في لقاء ودي بمكتبه بديوان عام المحافظة لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال العام الجديد وأعياد الميلاد المجيدة. 

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تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأجهزة التنفيذية والكنيسة في مجالات التنمية والخدمات بما يحقق صالح المواطنين.

درجة الاستعداد القصوى

واستعرض محافظ الغربية خلال اللقاء خطة المحافظة لتأمين الكنائس ودور العبادة خلال فترة الاحتفالات بالأعياد، مشددًا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية، وتأمين المنشآت الحيوية والمرافق العامة لضمان أجواء آمنة ومبهجة للمواطنين. 

تكثيف أعمال النظافة بمحيط الكنائس

كما أشار محافظ الغربية إلى تكثيف أعمال النظافة بمحيط الكنائس والميادين العامة، وتزيين الشوارع لإضفاء أجواء احتفالية، فضلًا عن التأكد من جاهزية المرافق الخدمية، بما يشمل المستشفيات والنوبتجيات الطارئة لاستيعاب أي حالات طارئة خلال هذه الفترة، بالاضافة الى تكثيف أعمال تقليم الأشجار بمحيط الكنائس والمنشآت العامة والأهداف الحيوية التي تعوق كشافات الإضاءة العامة، ورفع أي مخلفات تنتج عن أعمال التقليم وكذا زيادة الإضاءة وعمل الصيانة اللازمة لكافة الأعمدة وتغيير اللمبات غير المضاءة، كما وجه المحافظ بالمتابعة المستمرة للحدائق والمتنزهات العامة وتيسير الحركة المرورية.

فرصة لتعزيز روح المحبة

وأكد محافظ الغربية خلال حديثه على أهمية ترسيخ قيم الوحدة الوطنية، مشددًا على أن أعياد الميلاد هي فرصة لتعزيز روح المحبة والسلام بين أبناء الوطن الواحد وأعرب عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به الكنيسة المصرية في دعم قيم التسامح.

 بالتنسيق الدائم بين الكنيسة والأجهزة التنفيذية

من جانبه، أعرب الأنبا بولا عن شكره للمحافظ على الجهود التي تبذلها المحافظة لتهيئة الأجواء المناسبة للاحتفالات، وأشاد بالتنسيق الدائم بين الكنيسة والأجهزة التنفيذية لتحقيق الاستقرار وخدمة أبناء المحافظة. 

كما أكد أن الكنيسة ستواصل تقديم الدعم لمبادرات المحافظة، خاصةً ما يتعلق بخدمة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

ناقش اللقاء أيضًا عددًا من المشروعات والمبادرات المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز التنمية بالمحافظة، بما يشمل دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير المزيد من الخدمات المجتمعية في القرى والمراكز. 

وأكد الجندي أن العام الجديد سيشهد توسعًا في التعاون المشترك مع الكنيسة لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية تسهم في تحسين حياة المواطنين.

في ختام اللقاء، قدم اللواء أشرف الجندي التهنئة للأنبا بولا وجميع الأخوة الأقباط بمناسبة قرب حلول أعياد الميلاد المجيدة، معربًا عن أمله في أن يكون العام الجديد مليئًا بالخير والرخاء لأبناء عروس الدلتا جميعًا. 

كما دعا إلى استمرار روح التعاون بين الجميع لتحقيق التنمية المنشودة واستقرار المحافظة.

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