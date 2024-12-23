تكليف علي جعفر مديرًا عامًا للإدارة العامة للاتصال السياسي بالتعليم العالي

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتكليف علي جعفر علي محمود، أخصائي أول شئون قانونية، مديرًا عامًا للإدارة العامة للاتصال السياسي بوزارة التعليم العالي.

وفي سياق اخر اعتمدت اللجنة العليا بالمجلس الأعلى للجامعات لاعتماد المدربين بالمركز القومي للتدريب وإعداد القيادات دفعة جديدة من المدربين المميزين.

اعتماد دفعة جديدة من المدربين المعتمدين

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وبرعاية من الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وبرئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وتحت إشراف الدكتور عمر سالم مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأجرت اللجنة المقابلات الشخصية للمدربين الذين اجتازوا بنجاح دورة إعداد المدربين (TOT)، وذلك في إطار الجهود الحثيثة المبذولة لتطوير منظومة التدريب لأعضاء هيئة التدريس والكوادر البشرية، والمساهمة الفعالة في بناء جيل جديد من المدربين والقادة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التدريب.

وترأس اللجنة العليا الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، وضمّت في عضويتها نخبة من قيادات الجامعات المصرية، وهم:

- الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشؤون التعليم والطلاب.



- الدكتور عرفة صبري، نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون الدراسات العليا والبحوث.



- الدكتورة راوية يحيى رزق، نائب رئيس جامعة بورسعيد لشؤون الدراسات العليا والبحوث.



- الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



- الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.



- الدكتور خالد عبد اللطيف، نائب رئيس جامعة سوهاج لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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