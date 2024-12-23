"سوهاج" تستضيف الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات السبت المقبل

تستضيف جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة يوم السبت المقبل الموافق ٢٨ ديسمبر الاجتماع الدوري للمجلس الأعلي للجامعات، تحت رعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلي للجامعات ورؤساء الجامعات المصرية، وذلك بمقر الجامعة الجديدة.

جامعة سوهاج تستضيف المجلس الأعلي للجامعات وتنظم ملتقى الاستثمار في البحث العلمي وافتتاح عدد منّ الإنشاءات الجديدة.

وقال الدكتور حسان النعماني، إنه سيتم علي هامش المجلس تنظيم ملتقى الاستثمار في البحث العلمي في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، ثم افتتاح عدد من الإنشاءات الجديدة وهي كلية طب وجراحة الفم والأسنان، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، كلية الصيدلة، مبنى الاختبارات الالكترونية، وبعض الافتتاحات بالمستشفي الجامعي الجديد وهم وحدة القسطرة العلاجية، عناية إصابات الرأس، عناية الأمراض الصدرية، وحدة مناظير الجهاز الهضمي، وضع حجر الأساس لمستشفى الحروق.

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