الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"سوهاج" تستضيف الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات السبت المقبل

الدكتور حسان النعمانى
الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج

تستضيف جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة يوم السبت المقبل الموافق ٢٨ ديسمبر الاجتماع الدوري للمجلس الأعلي للجامعات، تحت رعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلي للجامعات ورؤساء الجامعات المصرية، وذلك بمقر الجامعة الجديدة.

جامعة سوهاج تستضيف المجلس الأعلي للجامعات وتنظم ملتقى الاستثمار في البحث العلمي وافتتاح عدد منّ الإنشاءات الجديدة.

 

وقال الدكتور حسان النعماني، إنه سيتم علي هامش المجلس تنظيم ملتقى الاستثمار في البحث العلمي في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، ثم افتتاح عدد من الإنشاءات الجديدة وهي كلية طب وجراحة الفم والأسنان، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، كلية الصيدلة، مبنى الاختبارات الالكترونية، وبعض الافتتاحات بالمستشفي الجامعي الجديد وهم وحدة القسطرة العلاجية، عناية إصابات الرأس، عناية الأمراض الصدرية، وحدة مناظير الجهاز الهضمي، وضع حجر الأساس لمستشفى الحروق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستثمار في البحث العلمي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي الإختبارات الإلكترونية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسان النعماني الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي جامعة سوهاج أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمجلس الأعلى للجامعات كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى

مواد متعلقة

وزير السياحة والآثار يلتقى سفير دولة كازاخستان بالقاهرة

محافظ سوهاج في جولة ميدانية مفاجئة بقرية الصلعا (صور)

تعرف على قرارات المجلس التنفيذي لمحافظة سوهاج (صور)

353 طالبا يؤدون اختبارات قدرات التربية الرياضية بجامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج يكرم الطلاب الفائزين بالمركز الثاني في مهرجان العلمين 2024

بشرى في سهرة خاصة من العلمين مع إيمان الحصري على DMC
ads

الأكثر قراءة

في دعوى بمحكمة الأسرة، سيدة تبيع صديقتها لطليقها مقابل 50 ألف جنيه

اصطدام 3 سيارات بشدة يثير المخاوف، لحظة وقوع حادث الشاطبي (فيديو)

قبل بدء تطبيقه بأيام، شروط الخروج على المعاش المبكر 2025

تحذير من الملاحة بهذه الشواطئ، سرعة الرياح تصل لـ 50 كم فى الساعة

هل تكتب جماهير الأهلي نهاية كهربا ومحمد الشناوي؟.. الإدارة تفشل في ضبط غرفة الملابس.. تجهيز نجم الأحمر لشغل منصب مدير الكرة

أسعار الخضار اليوم، البطاطس ترتفع لـ 12.5 جنيه في سوق العبور

موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري قبل الجولة السادسة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الإثنين 23-12-2024، حب وتغلب على مشكلات صحية في انتظار مواليد هذه الأبراج

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الإثنين 23-12-2024، حب وتغلب على مشكلات صحية في انتظار مواليد هذه الأبراج

دراسة: انخفاض حاد في شيخوخة الدماغ خلال العقود القليلة الماضية

توقعات الأبراج اليوم الاثنين 23-12-2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

توقعات الأبراج 2025، الأبراج الأكثر والأقل حظًّا في العام الجديد

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أبرزها المصري ضد الأهلي.. مواعيد الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صلة الرحم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 من سورة الرعد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 23 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 23 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية