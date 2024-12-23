حبس شخصين بتهمة حيازة قطع أثرية في الإسكندرية

أمرت النيابة العامة، بحبس شخصين بتهمة حيازة عدد من القطع الأثرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بمحافظة الإسكندرية.

ضبط 448 قطعة أثرية فى الإسكندرية



كانت معلومات وتحريات قطاعي (الأمن العام - السياحة والآثار) أكدت حيازة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الإسكندرية، قطع أثرية بقصد الاتجار.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما بالإسكندرية وبحوزتهما (448 قطعة أثرية متنوعة) وشملت (53 تمثال عليه نقوشات متنوعة – 3 رأس تمثال – 12 حربة برؤوس آدمية - 14 كأس من البرونز – 41 بلطة عليها نقوش أثرية –20 قطعة من البرونز - 305 مصكوكات عليها نقوش أثرية).





وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للقطع الأثرية بقصد الإتجار فيها، وتحصلهما عليها من خلال الغطس واستخراجها من قاع البحر بخليج أبو قير بالإسكندرية.

وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن جميع المضبوطات أثرية ضمن الآثار الغارقة وتعود للعصرين اليوناني والروماني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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