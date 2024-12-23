بسبب الرعونة، القبض على سائق سيارة صدم سيدة وحفيدتها فى الإسكندرية

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، القبض على قائد سيارة ملاكى بسبب السير برعونة في الإسكندرية ما أدى إلى إصابة سيدة وحفيدتها.



قائد سيارة يدهس سيدة وحفيدتها فى الإسكندرية

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، منشور تم تداوله عبر أحد الحسابات على موقع التواصـل الاجتماعي عن سير سائق سيارة "ملاكى" برعونة بمنطقة حجر النواتية بالإسكندرية وصدمه لسيدة وحفيدتها، ما أدى إلى إصابتهما بجروح وكسور متفرقة بالجسم.



وبالفحص تبين، أن السيارة قيادة طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، صدمت سيدة وحفيدتها ما أدى إلى إصابتهما بجروح وكسور.

وألقى رجال الشرطة القبض على المتهم فى حينه واعترف بارتكاب الواقعة نتيجة اختلال عجلة القيادة في يده.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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