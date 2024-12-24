2025 عام النقل الكهربائي.. قطار العين السخنة والمرحلة الأولى للخط الرابع الأبرز.. وهذه أهم المشروعات المتوقع دخولها الخدمة قريبا.. والوزير: وسائل النقل الأخضر المستدام نقلة نوعية هائلة

يقترب عام 2025 وسط ترقب لمشروعات النقل المختلفة والمتوقع ظهورها واكتمالها خلال العام الجديد ودخول معظمها للخدمة، وأبرزها مشروعات النقل الجماعى التي تعمل بنظام الجر الكهربائي.

وتتصدر المشروعات المتوقع دخولها الخدمة خلال 2025 خمس مشروعات جر كهربائى وهي:

مترو الإسكندرية

المونوريل

القطار السريع

المرحلة الأولى للخط الرابع

الأتوبيس الكهربائي

وتعمل وزارة النقل في الفترة الحالية على مشروعات القطار الكهربائى بالخط الثاني القطار الكهربائي السريع( أكتوبر /الأقصر / أسوان/ أبوسمبل)، والذي يبلغ طوله 1100 كم، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع في المسافة من اسيوط حتى سوهاج بطول حوالي ١١٠ كم .

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في انشاء شبكة النقل الأخضر النظيف الصديق للبيئة وللمرة الثانية خلال أسبوع.

القطار الكهربائي السريع

وكان وزير النقل كامل الوزير، تابع أعمال تنفيذ جسر الطريق وأعمال إنشاء المحطات في هذه المسافة والتي تشتمل على 5 محطات من إجمالي 36 محطة، تشكل عدد محطات الخط الثاني من شبكة القطار السريع بواقع عدد 2 محطة للقطار السريع هما (أسيوط وسوهاج) و3 محطات للقطارات الإقليمية هي ( أبو تيج والغنايم وجهينة ).

ووجه وزير النقل خلال الجولة بتكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقا للجدول المخطط، مشيرا إلى أنه تم مراعاة أن يكون مسار القطار بالقرب من حرم الطريق الغربي، وأن يكون موقع المحطات قريبا من الطرق والأماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل لخدمة سكان محافظات الصعيد، وأيضا أن تكون جميع طرق الاقتراب للمحطات حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية، وذلك تيسيرا على المسافرين للوصول إلى المحطات من كل الاتجاهات ومن جميع المدن والقرى القريبة.

تصريحات وزير النقل

وأكد وزير النقل في تصريحات صحفية على هامش الجولة، أن تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار والمحطات والأسوار تتم بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار وستقوم الشركة الألمانية بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع والمتمثلة في الإشارات والاتصالات وأعمال السكة والأعمال الكهروميكانيكية وغيرها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التي تشمل القطارات السريعة والقطارات الإقليمية والجرارات الكهربائية، فضلا عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها

منظومة القطار الكهربائى

وأضاف أن منظومة القطار الكهربائي السريع الصديقة للبيئة ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الأخضر المستدام في مصر وستغطي أنحاء الجمهورية، وكما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات، مشيرا إلى أن إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع المكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال حوالى 2000 كم منها حوالى 1400 كم لخدمة صعيد مصر يتم بالتوازى مع التطوير الجارى لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليًا بطول 10 آلاف كم.

الأتوبيس الترددى الكهربائى

بدأ العد التنازلي لتشغيل مشروع الأتوبيس الترددي والذي سيمثل نقلة في شكل ونوعية النقل في القاهرة وعلى الدائري خلال الفترة المقبلة وسط ترقب من قبل الركاب لشكل ونظام وأسعار الخدمات المقدمة من خلال الأتوبيس الترددي

بدأت النقل تركيب الملصقات التعريفية على محطات الأتوبيس الترددي تمهيدا لتشغيل المشروع ودخوله الخدمة خلال الفترة القادمة بما يمثل نقلة كبيرة فى خدمات النقل.

تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل، الأعمال الإنشائية لمشروع الأتوبيس الترددي تمهيدا لدخول المشروع للخدمة خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني الخاص بالمشروع.

تفاصيل مشروع الأتوبيس الترددي

تسعى وزارة النقل إلى الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي BRT، الذي يعد أحد أهم مشاريع النقل الجماعي على الطريق الدائري، وتنفذ الوزارة حاليا أعمال تشطيب المحطات، بالإضافة إلى تنفيذ المسارات الخاصة بمسير الأتوبيسات.

يستهدف مشروع الأتوبيس الترددي تشغيل 100 أتوبيس كهربائي، بطول الطريق، وسيتم الربط مع وسائل النقل الأخرى، منها مواقف السرفيس أسفل الطريق الدائري وكذلك وسائل النقل الأخرى مثل المترو والقطارات والسوبر جيت ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين بواقع 49 محطة على الطريق الدائري وسيكون هناك نوعان من التذاكر لشرائح الركاب المختلفة حسب طول المسافة، الأولى التذكرة الثابتة، والثانية التذكرة المرنة وسترتبط بعدد المحطات، لأن التكلفة ستكون بالكيلو.

موعد الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي

كانت الهيئة القومية للطرق والكباري قد أعلنت عن الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي، خلال منتصف العام الحالي 2024، مشيرة إلى أن تكلفة المشروع بلغت 9.5 مليار جنيه.

وتقوم فكرة الأتوبيس الترددي BRT على توفير حافلات ذات سعة كبيرة تسير في مسارات مخصصة، بالإضافة إلى قابلية الأتوبيسات الترددية لزيادة عدد العربات الخاصة بها من خلال تخصيص عدد من المحطات عند التقاطعات الرئيسة على الطريق الدائري.

المزايا التي يحققها الأتوبيس الترددي BRT

يحقق الأتوبيس الترددي العديد من المزايا، أهمها:

- أكثر أمانا من الوسائل النقل الجماعية الاخرى

- وسيلة نقل حضارية غير ملوثة للبيئة

- أكثر استيعابا لأعداد المواطنين

- وجود منظومة مراقبة داخلية بالكاميرات

- عدم الوقوف في غير المحطات المخصصة له

- الحفاظ على الحركة المرورية أعلى الطريق الدائري

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