حسان النعماني: مستشفيات جامعة سوهاج استقبلت 139 ألف حالة خلال 2024

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن مستشفيات سوهاج الجامعية تحظى بثقة المواطنين؛ لما تقدمه من خدمات صحية متميزة جعلها تستقبل أكثر من ١٣٩ ألف حالة و٣٨٨ مريض علي مدار عام ٢٠٢٤، مضيفًا ان المستشفيات الجامعية تمثل مركزًا طبيًا متميزًا في صعيد مصر.

وتقدم الجامعة خدماتها لمئات من المرضى يوميًا فى مختلف التخصصات الطبية، وتضم أفضل الكفاءات الطبية، مشيرًا انه بلغت عدد مستشفياتها ٦ مستشفيات وذلك نتيجع لما تبذله إدارة الجامعة من جهود في خطط التطوير، والتوسع بشكلٍ مستمر لرفع كفاءة الخدمات المقدمة، والمساهمة في زيادة نسب الشفاء للمرضي، وتقليل قوائم الإنتظار.

وأكد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، علي ان المستشفيات الجامعية علي أتم الإستعداد والجاهزية، لاستقبال أي حالات طارئة، سواء للعلاج السريري أو لإجراء التدخلات الجراحية بمختلف التخصصات. فهي تمتلك أمكانات مادية وفرق طبية مدرية، ومجهزة للتعامل الفوري والسريع لإنقاذ المرضى، وذلك علي مدار الساعة، مما يجعلها الملاذ الآمن لعلاج مئات الآلاف من المواطنين بفئاتهم وأعمارهم المختلفة خلال رحلتهم للبحث عن فرصة علاج متميزة وبالمجان.

وقال الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ان المستشفي الجامعي استقبل خلال العام ٥١٥٠٧ حالة بقسم الجراحة العامة، و٣٢٣٧٠ حاله بقسم الباطنه العامه، و١٦٤٨٨ بقسم جراحة العظام، و١١٣٣٧ حالة بقسم الاطفال، و٧٣٤٠ حاله بقسم التوليد وامراض النسا، و٤٥٣٩ حاله بقسم الانف والأذن والحنجرة، و٤١٦١ حاله بقسم طب العيون، و٤٠١٥ حاله بقسم جراحة المسالك البولية، و٣٣٩٧ حالة بقسم جراحة الأوعية الدموية، و١٥٠٧ بقسم جراحة التجميل، و٩٦٦ بقسم الأورام، و٩٣٢ حالة بقسم جراحة المخ والأعصاب، و٢٢٢ بقسم جراحة الاطفال، وقسم جراحة الوجه والفكين استقبل ٢٣ حالة.

وقال الدكتور أحمد رشدي العجمي مدير وحدة الخدمات الخدمات الالكترونية ان ذلك التقرير الذي اعده إدارة التسجيل الطبي والإحصاء بالمستشفي الجامعي يأتي تنفيذًا لتوجيهات إدارة الجامعة، وذلك حرصًا علي المتابعة المستمرة في تقديم الخدمات العلاجية بالمجان لجميع المرضي من مختلف مراكز محافظة سوهاج، والمحافظات المجاورة، طوال العام وذلك للحد من قوائم الانتظار وتقديم الرعاية اللازمة لمرضي.

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