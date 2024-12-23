هل تكتب جماهير الأهلي نهاية كهربا ومحمد الشناوي؟.. الإدارة تفشل في ضبط غرفة الملابس.. تجهيز نجم الأحمر لشغل منصب مدير الكرة

تسير الأجواء على نحو ساخن داخل النادي الاهلي بعد الهتافات المهاجمة للاعبين رغم الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 1/6 في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في ثالث جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

جماهير الأهلي هتفت ضد محمود كهربا لاعب الفريق، ومحمد الشناوي حارس المرمى، مناشدين اللاعبان بالرحيل عن القلعة الحمراء في يناير.

واشتغلت الأجواء أكثر بعد رفض كهربا الذهاب مع محمد الشناوي لتحية الجماهير عقب المباراة متضامنًا مع محمد رمضان مدير النشاط الرياضي بالنادي.

وجدد كهربا لمحمد رمضان طلبه بضرورة الرحيل عن الأهلي في يناير المقبل خاصة وأنه يعيش حالة نفسية سيئة بعد الهجوم عليه من قبل الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

مصير محمد الشناوي

وشهد النادي الأهلي خلال الأيام الماضية تطورات جديدة في ملف تجديد عقد الحارس الأساسي محمد الشناوي، فقد تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن مدة العقد الجديد، والتي ستمتد لثلاث سنوات إضافية تبدأ من الموسم القادم.



وبذلك، سيستمر الشناوي في حماية عرين القلعة الحمراء حتى موسم 2028، مما يعكس حرص الإدارة على الاستفادة من خبرته وقدراته في السنوات المقبلة.



وبالإضافة إلى مدة العقد، تم الاتفاق على أن يحصل الشناوي على راتب يضعه ضمن فئة اللاعبين الأعلى أجرًا في الفريق، حيث سيبلغ راتبه السنوي 16 مليون جنيه مصري.



كما سيحصل الشناوي على بعض الامتيازات والاستثناءات الخاصة، والتي لم يتم الكشف عنها بشكل تفصيلي حتى الآن، ومع ذلك، لا يزال هناك نقطة خلافية واحدة لم يتم حسمها بين الطرفين، وهي قيمة العقد الإعلاني الذي سيوقعه الشناوي مع النادي.

ويطمح الشناوي إلى الحصول على 15 مليون جنيه مصري سنويًّا مقابل مشاركته في الحملات الإعلانية التي ينظمها النادي، وهو رقم يعتبر مرتفعًا نسبيًّا.



وتعمل إدارة الأهلي حاليًّا على التفاوض مع الشناوي للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن قيمة العقد الإعلاني، حيث تسعى إلى تحقيق توازن بين رغبات اللاعب ومصلحة النادي دون النظر إلى هجوم الجماهير عليه أو الأزمة التي حدثت مؤخرًا بين اللاعب والجماهير عقب مباراة بتشوكا والتي خسرها المارد الأحمر بركلات الترجيح في كأس الانتر كونتيننتال بعد أن ردد للجماهير قائلًا:" ارتاحوا أنا ماشي".



الجماهير لإدارة الاهلي: صفقاتكم منتهية

وهتف جماهير النادي الأهلي لمجلس إدارة القلعة الحمراء: «إدارة سلبية صفقاتكم منتهية».

ويأتي ذلك خاصة وأن صفقات الأهلي الجديدة لم تجني الثمار حتى هذه اللحظة، حيث يُعد يحيى عطية الله متذبذبًا في الأداء، ولم يقدم أفضل ما لديه حتى الآن.

بينما لم يشارك مواطنه أشرف داري في معظم مباريات الأهلي الماضية، بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها المدافع.

فيما أصبح القطري يوسف أيمن خارج حسابات كولر بشكل مفاجئ بسبب تراجع مستوى اللاعب الفني كما يرى المدرب السويسري.

كما أن اللاعب عمر الساعي لم يشارك مع الأهلي حتى الآن بصفة دورية، منذ قدومه من صفوف نادي الإسماعيلي، مما أثار حيرة مشجعي المارد الأحمر.



أزمات غرفة الملابس



وشهدت الفترة الماضية أزمات اجتاحت غرفة ملابس الفريق، فقد شهدت الايام الماضية عدة أزمات خاصة بنجوم الفريق، عمر كمال عبد الواحد وامام عاشور وكهربا ومحمد الشناوي وبيرسي تاو.

وبات واضحًا أن "غرفة ملابس الأهلي" في حاجة إلى مزيد من الضبط والحزم من أجل إنهاء الأزمات التي طفت على السطح مؤخرًا، وكان أخرها ما تردد بشأن وجود مشادة بين عمر كمال وأحد لاعبي الفريق تردد أنه إمام عاشور تسببت في إصابة الأول بجرح سطحي في اليد، وهي الأنباء التي نفاها الأهلي جملة وتفصيلًا وأكد أن إصابة عمر كمال جاءت نتيجة إنزلاقه خلال الاستحمام عقب مران الفريق صباح الأربعاء الماضي بملاعب النادي بمدينة نصر.

تعيين مدير الكرة



ومنذ رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة، والحديث يزداد في الأهلي حول ضرورة البحث عن شخصية قوية تصلح لهذا المنصب خاصة وأن خالد بيبو لم ينجح فيه ، كما أن سامي قمصان لم ينجح فيه حينما تولاه بشكل مؤقت ولم تنجح فكرة المدير الرياضي في حل أزمات غرفة ملابس الفريق وبات من الضروري تعيين مدير كرة، ويتم تجهيز وليد سليمان لشغل هذا المنصب بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

ويبقى السؤال الأخير: هل تنهي إدارة النادي الأهلي كافة الأزمات التي تلاحق الفريق منذ بداية الموسم سواء بالتعاقد مع صفقات أو حسم أمر مدير الكرة الذي يحتاجه اللاعبين في اسرع وقت؟

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