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سياسة

تفاصيل مشاركة وكيل النواب في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي

الإتحاد البرلماني
الإتحاد البرلماني العربي، فيتو

شارك المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب في اجتماع الدورة الـ 36 للجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني العربي، والتي عُقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ورئيس الاتحاد البرلماني العربي.  

العمل العام والأكاديمي 

وخلال الاجتماع تقرر منح  الدكتور سحر عطية، عضو مجلس النواب ومُرشح البرلمان المصري، بجائزة التميز البرلماني العربي عن (فئة الأعضاء) لهذا العام تقديرًا لإسهاماتها البارزة في العمل البرلماني والعمل العام والأكاديمي وهو ما انعكس على  إجماع أعضاء لجنة جائزة التميز البرلماني العربي لمنحها الجائزة هذا العام فئة الأعضاء، وخلال الاجتماع أيضًا  فازالباحث المصري عبداللطيف فاروق أحمد، كبير الباحثين بالمكتب الفني للأمين العام لمجلس النواب المصري للشئون الخارجية والمؤتمرات البرلمانية الدولية ومُرشح البرلمان المصري، بجائزة التميز البرلماني العربي (فئة الباحثين) لهذا العام.

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جائزة التميز البرلماني العربي

وُتمنح جائزة التميز البرلماني العربي بشكل سنوي بهدف تكريم المتميزين وأصحاب الإسهامات البارزة في البرلمانات العربية فئات الرؤساء والأعضاء والأمناء العموم والباحثين، وتطوير حقول المعرفة البرلمانية والممارسات البرلمانية العربية لدعم الأدوار التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، حيث يتقدم كل برلمان عربي بمرشحيه لنيل الجائزة إلى لجنة منبثقة عن اللجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني العربي، وهي لجنة جائزة التميز البرلماني العربي، والتي تضم في عضويتها أمين عام الاتحاد البرلماني العربي وعدد من الخبراء البرلمانيين العرب البارزين وعدد من الأعضاء ممثلي البرلمانات العربية وبرئاسة رئيس الاتحاد البرلماني العربي حيث يتم فحص ملفات المُرشحين واسهاماتهم في تطوير العمل البرلماني في برلماناتهم الوطنية ومن ثم اختيار الفائزين عن كل فئة.

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