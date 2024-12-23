الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بايرن ميونخ ينظم بطولة كأس بيكنباور بمشاركة أساطير أوروبا

بيكنباور، فيتو
بيكنباور، فيتو

 أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، أنه سينظم بطولة كأس بيكنباور، التي ستقام لمرة واحدة يوم 17 مارس المقبل ضمن احتفالات النادي بذكرى مرور 125 عاما على تأسيسه، وذلك بمشاركة أساطير الأندية الأوروبية.

وستقام البطولة بمشاركة فرق من اللاعبين السابقين لأندية ريال مدريد وميلان وبوروسيا دورتموند وشتوتجارت وغيرها من الأندية الأوروبية الكبرى.

وستجرى مباريات البطولة داخل الصالة المغطاة بنادي بايرن ميونخ، وستخصص جميع عوائدها إلى مؤسسة فرانز بيكنباور.

 

بيان بايرن ميونيخ 

 وقال بايرن في بيانه: "من خلال هذه البطولة، سيكرم بايرن ميونخ مع أكبر أندية كرة القدم في أوروبا مرة أخرى أهم شخصية في تاريخ نادينا بطريقة خاصة ضمن احتفالات الذكرى السنوية لتأسيس النادي".

وتوفي بيكنباور في 7 يناير  الماضي عن عمر ناهز 78 عاما، وتوج بعدد كبير من الألقاب مع بايرن، ثم أصبح رئيسا للنادي، وفاز بكأس العالم لاعبا ومدربا وكان رئيسا للجنة المنظمة لكأس العالم 2006 التي استضافتها ألمانيا.

من جانبه قال يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ: "لولا فرانز بيكنباور لما تحققت قصة نجاح هذا النادي، وسيبقى اسم بيكنباور مرتبطا ارتباطا وثيقا دائما بهذا النادي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بايرن ميونخ الالماني ريال مدريد بايرن ميونخ بوروسيا دورتموند ريال مدريد وميلان

مواد متعلقة

موقف زين الدين زيدان من تدريب 4 عمالقة أوروبيين

مدرب منتخب الكويت يتوعد الإمارات قبل مواجهة الغد في خليجي 26 (فيديو)

أزمات محمد الشناوي وجماهير الأهلي عرض مستمر

تفوق كاسح لمنتخب السعودية تاريخيًّا قبل مواجهة اليمن بـ "خليجي 26"

مدرب الإمارات: نواجه أزمة قبل لقاء الكويت بخليجي 26 (فيديو)

مدرب عمان قبل مواجهة قطر: نستطيع الذهاب بعيدا في خليجي 26 (فيديو)

الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة الإمارات والكويت في خليجي 26

مدرب قطر يوضح موقف أكرم عفيفي من مواجهة عمان بخليجي 26 (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

بعد إطلاق الخدمة رسميًا، كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم لمصر (فيديو)

الكرملين يحسم الجدل بشأن طلب أسماء الأسد الطلاق من بشار

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 24 - 12 -2024

الشيوخ يرفض طلب رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي

كهربا يثير الجدل بعد أزمته مع جمهور الأهلي، والنشطاء: الفولت العالي انتهى

زغلول صيام يكتب: أيوه الجمهور على حق يا شناوي أنت وكهربا وإمام!

نتيجة قرعة الحج السياحي بالرقم القومي بعد قليل

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية

منوعات

المزيد

غوريلا تثير القلق في مطار إسطنبول، ما القصة؟

شركة طيران أمريكية تجبر راكبًا على ترك مقعده بالدرجة الأولى لكلب

اعتقال أمريكي أضرم النيران بامرأة نائمة في مترو أنفاق بروكلين

توقعات الأبراج 2025، هل تنتهي الحرب الإسرائيلية على غزة؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز في السوق اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

بعد إطلاق الخدمة رسميًا، كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم لمصر (فيديو)

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تعليمات مهمة عند أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 / 2025 م (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«وتقطعت بهم الأسباب»، الشعراوي يصف حال الكافرين يوم القيامة (فيديو)

لماذا جمع الله صفات العقاب والرحمة في آية واحدة؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

حصن المسلم اليومي، نص أذكار الصباح والمساء

المزيد
الجريدة الرسمية