بايرن ميونخ ينظم بطولة كأس بيكنباور بمشاركة أساطير أوروبا

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، أنه سينظم بطولة كأس بيكنباور، التي ستقام لمرة واحدة يوم 17 مارس المقبل ضمن احتفالات النادي بذكرى مرور 125 عاما على تأسيسه، وذلك بمشاركة أساطير الأندية الأوروبية.

وستقام البطولة بمشاركة فرق من اللاعبين السابقين لأندية ريال مدريد وميلان وبوروسيا دورتموند وشتوتجارت وغيرها من الأندية الأوروبية الكبرى.

وستجرى مباريات البطولة داخل الصالة المغطاة بنادي بايرن ميونخ، وستخصص جميع عوائدها إلى مؤسسة فرانز بيكنباور.

بيان بايرن ميونيخ

وقال بايرن في بيانه: "من خلال هذه البطولة، سيكرم بايرن ميونخ مع أكبر أندية كرة القدم في أوروبا مرة أخرى أهم شخصية في تاريخ نادينا بطريقة خاصة ضمن احتفالات الذكرى السنوية لتأسيس النادي".

وتوفي بيكنباور في 7 يناير الماضي عن عمر ناهز 78 عاما، وتوج بعدد كبير من الألقاب مع بايرن، ثم أصبح رئيسا للنادي، وفاز بكأس العالم لاعبا ومدربا وكان رئيسا للجنة المنظمة لكأس العالم 2006 التي استضافتها ألمانيا.

من جانبه قال يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ: "لولا فرانز بيكنباور لما تحققت قصة نجاح هذا النادي، وسيبقى اسم بيكنباور مرتبطا ارتباطا وثيقا دائما بهذا النادي".

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