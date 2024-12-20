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رياضة

بايرن ميونخ يضرب لايبزيج بخماسية ويعزز صدارته للدوري الألماني (صور)

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

فاز فريق  بايرن ميونخ على نظيره لايبزيج بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

أهداف مباراة بايرن ميونخ لايبزيج

وتقدم بايرن ميونخ عن طريق جمال موسيالا في الدقيقة الأولى، ثم تعادل سيسكو لفريق لايبزيج في الدقيقة 2، ثم منح كونراد لايمر التقدم مجددا لبايرن في الدقيقة 25، وعزز كيميتش النتيجة للبافاري في الدقيقة 36، فيما سجل الهدف الرابع الجناح الألماني ساني  في الدقيقة 74، فيما سجل الهدف الخامس ديفيز في الدقيقة 78.

تشكيل فريق بايرن ميونيخ امام لايبزيج 


تشكيل فريق لايبزيج أمام بايرن ميونيخ

ترتيب بايرن ميونخ ولايبزيج 

بهذه النتيجة عزز بايرن ميونخ صدارته للدوري الألماني برصيد 36 نقطة،  بينما يأتي لايبزيج في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

وتُعرض مباريات كأس الدوري الألماني من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس. 

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