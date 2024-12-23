الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، البطاطس ترتفع لـ 12.5 جنيه في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم،
أسعار الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار اليوم الإثنين في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات تباينًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

 

اسعار الخضار اليوم
اسعار الخضار اليوم

 

أسعار الخضار في سوق العبور 

 «فيتو» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

 

اسعار الخضار اليوم
اسعار الخضار اليوم

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح  سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.5 جنيه إلى 12.5  جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 16 جنيهًا.

 

 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 4 إلى  12 جنيها.

 

اسعار الخضار اليوم
اسعار الخضار اليوم

 

أسعار الخضراوات في سوق العبور

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 13 إلى 18 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 13 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 12 إلى 20 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 13 إلى 17 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 45 جنيهًا.

 

اسعار الخضار اليوم
اسعار الخضار اليوم

 

سعر الخضراوات اليوم

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من  7 إلى 9 جنيهات.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 20 إلى 26 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 11 جنيها.

 

اسعار الخضار اليوم
اسعار الخضار اليوم

 

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو القثاء من 5 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات

أسعار الليمون في سوق العبور اليوم الإثنين

وعن  أسعار الليمون اليوم الإثنين في سوق العبور لجملة الخضراوات؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 26 جنيهًا إلى 37 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الخضار أسعار الخضروات سعر الخضروات اسعار الخضروات اليوم اسعار الخضراوات سعر الخضار سعر الخضراوات سوق العبور سعر الطماطم سعر البطاطس سعر الليمون سعر الثوم سعر البصل اسعار الخضار اليوم سعر الفاصوليا اسعار الخضراوات اليوم سعر الفلفل اسعار الطماطم اسعار البطاطس سوق العبور اليوم
ads

الأكثر قراءة

في دعوى بمحكمة الأسرة، سيدة تبيع صديقتها لطليقها مقابل 50 ألف جنيه

قبل بدء تطبيقه بأيام، شروط الخروج على المعاش المبكر 2025

أسعار الخضار اليوم، البطاطس ترتفع لـ 12.5 جنيه في سوق العبور

هذه أموال الشعب، قطر تهدد الاتحاد الأوروبي.. لهذا السبب

خبيرة أبراج تكشف حظوظ مواليد الجوزاء والسرطان في 2025

أخبار مصر: موعد صرف زيادة المعاشات، نتيجة قرعة الحج السياحي، مدرب ليفربول يتغنى بمو صلاح، عمرو أديب يفقد صوته على الهواء

توقعات الأبراج اليوم الاثنين 23-12-2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

توقعات الأبراج 2025، الأبراج الأكثر والأقل حظًّا في العام الجديد

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الاثنين 23-12-2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

لحظة انهيار جسر في البرازيل وتسرب حمض الكبريتيك للنهر (فيديو)

خبيرة أبراج تكشف حظوظ مواليد الجوزاء والسرطان في 2025

البحث عن متهم قتل سيدة حرقا في مترو نيويورك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الاحد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أبرزها المصري ضد الأهلي.. مواعيد الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صلة الرحم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 من سورة الرعد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 23 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 23 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية