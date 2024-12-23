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رياضة

الزمالك يستقر على قرار نهائي بشأن التجديد لـ عبد الله السعيد

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

استقر مسؤولو نادي الزمالك على تجديد عقد عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين بخلاف الموسم الحالي. 

وينتهي عقد عبدالله السعيد مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وأوضحت المصادر أن إدارة الزمالك ستعقد جلسة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة من أجل تجديد عقد اللاعب. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس لمواجهة طلائع الجيش، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز 

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره طلائع الجيش غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

 تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش 

 تنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

 

الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 

وانتهت مباراة الزمالك ضد سيراميكا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

سجل إسلام عيسى هدف سيراميكا في الدقيقة 13، وتعادل محمد عادل لاعب سيراميكا للزمالك في الدقيقة 20 بهدف بالخطأ في مرماه.

وألغى أمين عمر حكم المباراة هدفين لفريق سيراميكا سجلهما زلاكة وحسين السيد، في الشوط الأول بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو (فار).

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