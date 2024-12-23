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رياضة

موقف زين الدين زيدان من تدريب 4 عمالقة أوروبيين

زين الدين زيدان،
زين الدين زيدان، فيتو

كشف تقرير صحفي صادر عن صحيفة ماركا الإسبانية أن الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، المدرب السابق لفريق ريال مدريد، ما زال متمسكًا بقراره الابتعاد عن عالم التدريب، على الرغم من تلقي عروض مغرية من أكبر الأندية الأوروبية، إلا أن زيدان يصر على رفضها جميعًا.

 
وذكرت الصحيفة قائمة الأندية التي حاولت ضم زيدان وهي كلًّا من مانشستر يونايتد، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ، وهذه الأندية العملاقة قدمت عروضًا مغرية لزيدان، ولكن جميعها قوبلت بالرفض، وهذا الرفض المتكرر يشير إلى أن زيدان لديه أسباب شخصية أو مهنية قوية تدفعه لاتخاذ مثل هذا القرار.


وتابعت  أنه على الرغم من ابتعاده عن الأضواء، إلا أن زيدان لا يزال يمارس نشاطات متعلقة بكرة القدم فهو يقضي معظم وقته في مدريد مع عائلته، حيث يحرص على متابعة دراسة أبنائه. 

كما يجري  زيدان زيارات دورية لأكاديميته لكرة القدم "Zidane Five Club" في جنوب فرنسا، والتي يوليها اهتمامًا كبيرًا، وهذه الأكاديمية تعد مشروعًا عزيزًا على قلب زيدان، حيث يهدف من خلالها إلى تطوير المواهب الشابة في كرة القدم.
 

وأضافت التقارير أن زيدان لديه رؤية واضحة لمستقبله المهني فهو يرى أن هناك مشروعين فقط يمكن أن يجذبه للعودة إلى التدريب في ريال مدريد او المنتخب الفرنسي.

العودة لريال مدريد 


وشددت  الصحيفة على أنه على الرغم من العلاقة الجيدة التي تربط زيدان برئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، إلا أن العودة إلى تدريب الفريق الملكي تبدو مستحيلة في الوقت الحالي خاصة وأن بيريز يثق في المدرب الحالي كارلو أنشيلوتي، ولا يخطط لتغيير المدرب في الوقت القريب، بالإضافة إلى ذلك، فإن عقد ديدييه ديشامب مع المنتخب الفرنسي قد تم تمديده حتى كأس العالم 2026، مما يقلل من فرص تدريب زيدان لمنتخب الديوك.

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زين الدين زيدان باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ريال مدريد يوفنتوس

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