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الصور الأولى لحادث إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق "كفر الزيات - طنطا"

حادث انقلاب ميكروباص
حادث انقلاب ميكروباص بطريق "كفر الزيات-طنطا"

حصلت "ڤيتو" على الصور الأولى لواقعة إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة إثر حادث انقلاب ميكروباص بطريق كفر الزيات – طنطا، عند مدخل مدينة طنطا.

وكيل صحة الغربية يطمئن على الخدمات المقدمة للمرضى بمستشفى المحلة

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق "كفر الزيات - طنطا"

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغًا بالحادث، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

بسبب السرعة الزائدة

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، حيث تبين أن الحادث وقع نتيجة فقدان السائق السيطرة على المركبة بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق.

 

وقد هرعت قوات الأمن إلى مكان الحادث لفتح تحقيقات لمعرفة أسباب الواقعة، واتخذت الإجراءات اللازمة لتسيير حركة المرور التي تأثرت بشكل جزئي.

إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة بحريق شقة سكنية نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز بالغربية

 وكان قد نشب حريق هائل في شقة سكنية بمنطقة أرض الزغل التابعة لدائرة قسم أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز أسفر الحريق عن إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة، وهم الأب، الأم، وطفلان، بجروح متفاوتة، تم نقلهم على إثرها إلى مستشفيات زفتي والمحلة لتلقي العلاج.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى الموقع حيث تمكنت فرق الإنقاذ بمحافظة الغربية من السيطرة على النيران بعد ساعات من العمل الشاق، في وقت كانت فيه الأضرار قد طالت أجزاء كبيرة من الشقة.

وكشف شهود العيان أن سبب الحريق كان انفجار أنبوبة الغاز داخل المطبخ، ما أسفر عن اشتعال النيران بشكل سريع، مما أدى إلى إصابة أفراد الأسرة. 

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