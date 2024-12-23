مدرب منتخب الكويت يتوعد الإمارات قبل مواجهة الغد في خليجي 26 (فيديو)

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خليجي 26، أكد الأرجنتيني خوان بيتزي، مدرب منتخب الكويت، أن فريقه مستعد لفرض أسلوبه على نظيره الإماراتي من أجل تحقيق الانتصار.

وقال بيتزي في المؤتمر الصحفي للمباراة: “أنا متفائل، ومباراة الغد تشكل فرصة جديدة لنا لكي نحاول تحقيق الفوز، وسنحاول أن نفرض أسلوبنا على خصمنا من أجل التفوق عليه”.



وتابع المدرب الأرجنتيني حديثه: "كل منتخبات المجموعة تملك نفس الفرص وبالتالي المباراة تحظى بأهمية كبيرة، قمنا بالاستعداد بالشكل الأمثل، رغم بعض الإصابات".

وأضاف: "لا أعد الجماهير بشيء ولكن سنبذل كل ما لدينا".

واستبعد بيتزي أن تكون نتيجة المباراة مؤثرة بشكل كبير على مصير الأزرق في البطولة، قائلًا: "دائمًا نلعب للفوز وكل المباريات مهمة، ولا أعتقد أن نتيجة لقاء الإمارات ستحدد مصيرنا في البطولة".

خوان بيتزي مدرب الكويت🎙️🇰🇼:



- لا أعد الجماهير بالفوز ولكن سنقدم كل ما لدينا لتحقيقه



- دائما نلعب للفوز وكل المباريات مهمة ولا أعتقد أن مباراة الغد ستحدد مصيرنا في البطولة#الإمارات_الكويت#خليجي26 pic.twitter.com/P7al6KxRSe — ADSportsTV (@ADSportsTV) December 23, 2024

وتستعد الجماهير الخليجية لمتابعة مباراة مصيرية بين منتخبي الإمارات والكويت في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الخليج العربي خليجي 26.

موعد مباراة الإمارات والكويت

وستقام مباراة منتخب الكويت أمام الإمارات على ستاد جابر الأحمد الدولي في تمام الساعة

7:30 مساء غدا الثلاثاء بتوقيت مصر.



القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والكويت



وتبث مباريات خليجي 26 عبر مجموعة واسعة من القنوات الرياضية العربية، مما يتيح للجماهير متابعة البطولة بسهولة عبر التلفزيون أو الإنترنت.

أبرز القنوات الناقلة:

SSC News HD (بتعليق: عبدالله الحربي، محمد حسين)

الكويت الرياضية

دبي الرياضية (بتعليق: رؤوف خليف)

الشارقة الرياضية (بتعليق: عبدالحميد الجسمي)

الرابعة العراقية

أبوظبي الرياضية

الكأس 1



تشكيل الإمارات المتوقع



حارس المرمى: خالد عيسى

الدفاع: خالد إبراهيم – خليفة الحمادي – كوامي أوتون – ماركوس ميلوني

الوسط: عصام فايز – يحيى نادر – فابيو ليما – حارب عبد الله

الهجوم: برونو – يحيى الغساني



تشكيل الكويت المتوقع



حارس المرمى: خالد الرشيدي

الدفاع: مشاري الغنام – حسن العنزي – راشد الدوسري – فهد الهاجري

الوسط: سلطان العنزي – رضا أبو جبارة – أحمد الظفيري

الهجوم: عيد ناصر الراشدي – محمد دحام – يوسف ناصر





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