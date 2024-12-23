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محافظات

إحلال وتجديد خطوط المياه بقريتى الرشايدة والقنانشة في سوهاج

جانب من العمل
جانب من العمل

 تابع المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أعمال تنفيذ الإحلال والتجديد لخط المياه الناقل 16 بوصة  قطر400 ملى، والذى يبدأ من محطة مياه المنشاة السطحية حتى شارع البحر بمدينة المنشاة وبطول 600 متر طولى لتغذية مدينة المنشاه و5 مجالس قروية تابعة لمركز المنشاة.

رئيس مياه سوهاج يتابع أعمال الإحلال والتجديد لخطوط المياه الناقلة بمدينة المنشاة وقريتى الرشايدة والقنانشة بمركز المنشاة 
 

 

وأضاف صلاح أن أعمال الإحلال والتجديد خط المياه الناقل 8 بوصة قطر 225 ملى، والتي تبدأ من محطة مياه  الدناقلة بأولاد سلامة بمركز المنشاة وصولا إلى قرية القنانشة لتغذية قريتى الرشايدة والقنانشة والنجوع التابعة لهم، وذلك بطول أكثر من 3 كيلو مترات طولى لخدمة أكثر من 400 ألف نسمة، مؤكدا ضرورة سرعة إنهاء الأعمال وإعادة المياه إلى المناطق المتأثرة، مشيرًا إلى أن حجم المياه التى سيتم إضافتها للمدينة ستحل مشكلات ضعف وانقطاع المياه بصورة جذرية.   

 

إحلال وتجديد ربط الخطوط الناقلة للمياه تتمثل فى تغيير الخطوط من الاسبستوس إلى بلاستيك 

 وأضاف المهندس مروان السيد حمادة مهندس شبكات مياه مركز المنشاة أن أعمال إحلال وتجديد ربط الخطوط الناقلة للمياه تتمثل فى تغيير الخطوط من الاسبستوس إلى بلاستيك بأقطار مختلفة  لضمان جودة المياه المقدمة للمواطنين، وكذلك تلبية احتياجات المدينة وتوسعاتها العمرانية  للمياه مما يسهم فى حل مشكلات ضعف المياه فى المدينة لسنوات مقبلة.

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