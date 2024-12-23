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إطلاق مشروع رقمنة أوراق صلاح عيسى في مكتبة الإسكندرية غدًا

صلاح عيسى
صلاح عيسى

يُطلق الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية غدًا الثلاثاء مشروع رقمنة أوراق الكاتب الكبير صلاح عيسى على موقع "ذاكرة مصر" بعد الانتهاء منه، وذلك برفقة الكاتبة أمينة النقاش زوجة الكاتب الراحل. 

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وتبلغ أوراق صلاح عيسى أكثر من 92 ألف صفحة تشمل ملفات التحقيقات في قضايا عديدة تتصل بالحركة الشيوعية، والحركات الإسلامية، وقضايا اجتماعية أخرى مثل ريا وسكينة، جمعها من دار الوثائق ووزارة العدل وهيئات الدفاع على مدار أكثر من أربعين عامًا.

مشروع رقمنة أوراق الكاتب صلاح عيسي بمكتبة الإسكندرية 

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وأكد الدكتور أحمد زاي أن المكتبة تلقت الأوراق من الكاتبة أمينة النقاش في عام 2018، وخضعت إلى تجهيز وإعداد امتد لفترة طويلة قبل رقمنتها، وأرشفتها، تمهيدًا لإتاحتها على موقع ذاكرة مصر الذي يضم كنوز التاريخ الحديث من وثائق وصور وأرشيفات صحفية.

وأضاف الدكتور أحمد زايد: إن صلاح عيسى ليس كاتبًا عاديًا، بل هو مثقف ومؤرخ وسياسي وكاتب أسهم في إثراء الوعي والمعرفة، وتقدر مكتبة الاسكندرية ما قام به، ولذلك بذلت جهدًا طويلًا في رقمنة أوراقه، وإتاحتها للجمهور العام.

وتنظم مكتبة الاسكندرية عقب إطلاق أوراق صلاح عيسى على موقع ذاكرة مصر ندوة عن الكاتب الراحل، وإسهاماته المتميزة في مجالات الدراسات التاريخية، والسياسية، والثقافية، يتحدث فيها كل من فريد زهران رئيس اتحاد الناشرين، والدكتور أحمد زكريا الشلق أستاذ التاريخ المعروف، والكاتب سيد محمود، والكاتبة مايسة زكي، والصحفية إيمان رسلان.

ومن المنتظر أن يشهد افتتاح الندوة كلمات يلقيها كل من سيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، والنائب أحمد شعبان عضو مجلس الشيوخ من محافظة الاسكندرية، وتتحدث الكاتبة أمينة النقاش ضيف الشرف في هذا اللقاء.

ويأتي انعقاد الندوة عشية الذكرى السابعة لوفاة الكاتب صلاح عيسى الذي رحل عن عالمنا في 25 ديسمبر 2017 عن عمر يناهز 78 عامًا قضاها في العمل العام، حيث أسس وشارك في العديد من الإصدارات الصحفية، وشغل مواقع نقابية مهمة، وألف نحو عشرين كتابًا في مختلف قضايا التاريخ الحديث، تمتاز بالعمق، والبساطة، والفكر المتعمق يقبل عليها القراء.

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الدكتور أحمد زايد مكتبه الإسكندرية صلاح عيسى ووزارة العدل مجلس الشيوخ

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