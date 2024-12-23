تدهور الحالة الصحية لبشير الديك ووضعه علي جهاز التنفس الصناعي

قرر الفريق الطبي المعالج للكاتب والسيناريست الكبير بشير الديك، وضعه علي جهاز التنفس الصناعي ومنع الزيارة عنه بسبب تدهور حالته الصحية.

كان السيناريست بشير الديك قد نقل إلى غرفة العناية المركزة منذ أيام بعد تدهور حالته الصحية مما جعل الفريق الطبي يقوم بإجراء جلسات أكسجين عادية له خلال الساعات الماضية، وتغذيته عن طريق المحاليل تارة، والأنبوب تارة أخرى، بسبب فقده قدرة المضغ.

كانت "دينا" ابنة السيناريست الكبير بشير الديك كشفت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد دخوله الرعاية المركزة بأحد المستشفيات يوم الخميس الماضي.



الحالة الصحية للسيناريست بشير الديك

وكتبت دينا بشير الديك: “صباح الخير جميعًا.. للأسف بابا دخل تاني الرعاية في مستشفى.. والمرة دي الموضوع بقى مختلف خالص.. للأسف حالته بعد ما كانت بتتحسن شوية بقت ترجع تسوء تاني.. المشكلة في الإهمال وعدم الاهتمام بالمرضى… رحنا امبارح وقت الزيارة لقينا بابا زاد عدم وعيه وذراعه وارم جدًا وبيؤلمه ومحدش كان واخد باله والمفروض إنه في الرعاية”.

وأضافت دينا بشير الديك: "المشكلة التانية إنه بقى لا قادر يمضغ الأكل ولا يبلعه… ده غير إنه كان جعان على غير العادة لأنه بالرغم من عدم قدرته على المضغ ولا البلع، لكنه أول ما بدأ يأكل بدأ وعيه يزيد… ازاي دي رعاية؟!… ومن كتر قلق ماما وعدم ثقتها في الخدمة المقدمة (اللي هي مش رخيصة بالمناسبة) بقت بتشوف الأدوية اللي بياخدها وبتعرف تأثيرها والآثار الجانبية بتاعتها، وبدأت تناقش الدكاترة في الأدوية دي.. راح دكتور الرعاية المحترم المتواجد ساعتها قال لها (لو مش قادرين على مصاريف المستشفى روحوا مستشفى تانية) هل ده رد محترم لدكتور رعاية في مستشفى معروفة بتميزها في الرعاية؟!"

كانت نادية الجندي -التي تعاونت مع “الديك” في عديد من أعمالها الفنية- طالبت مساء أمس عبر مداخلة تليفزيونية الجهات المختصة بتوفير جميع سبل الرعاية اللازمة له، في ظل استمرار تدهور حالته الصحية، ونقله إلى مستشفى يناسب طبيعة حالته المتأخرة.

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