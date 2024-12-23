الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدرب الإمارات: نواجه أزمة قبل لقاء الكويت بخليجي 26 (فيديو)

باولو بينتو، فيتو
باولو بينتو، فيتو

خليجي 26، أكد باولو بينتو المدير الفني لمنتخب الإمارات، أن المنتخب كان يعاني من ضغط المباريات حيث خاض 3 مواجهات في دور المجموعات لكأس آسيا خلال فترة قصيرة، وهو أمر غير طبيعي لجميع المنتخبات.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الكويت: “لا يوجد وقت كاف للتحضيرات ولكن هذه هي قوانين البطولة ويجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا”.

 

 وأضاف: ترشيحنا للقب من عدمه أمر لا يساعدنا في التحضيرات ولا أفكر فيه كثيرًا.

وشدد على أن  “الطاقم الفني لا يشعر بالضغط ولدينا تجارب كثيرة ضمنها كأس العالم وكأس آسيا”.

 

وتابع: مواجهة الكويت ستكون صعبة وحاولنا التحضير بأفضل شكل ممكن وبعد مران  اليوم سنختار الأسماء التي ستشارك في المباراة.

 

 

وتستعد الجماهير الخليجية لمتابعة مباراة مصيرية بين منتخبي الإمارات والكويت في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الخليج العربي خليجي 26.

 

موعد مباراة الامارات والكويت 

وستقام مباراة منتخب الكويت أمام الامارات على  استاد جابر الأحمد الدولي في تمام الساعة 
7:30 مساء غدا الثلاثاء بتوقيت  مصر.


القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والكويت

وتبث مباريات خليجي 26 عبر مجموعة واسعة من القنوات الرياضية العربية، مما يتيح للجماهير متابعة البطولة بسهولة عبر التلفزيون أو الإنترنت.

أبرز القنوات الناقلة:
SSC News HD (بتعليق: عبدالله الحربي، محمد حسين)
الكويت الرياضية
دبي الرياضية (بتعليق: رؤوف خليف)
الشارقة الرياضية (بتعليق: عبدالحميد الجسمي)
الرابعة العراقية
أبوظبي الرياضية
الكأس 1

 


تشكيل الإمارات المتوقع


حارس المرمى: خالد عيسى
الدفاع: خالد إبراهيم – خليفة الحمادي – كوامي أوتون – ماركوس ميلوني
الوسط: عصام فايز – يحيى نادر – فابيو ليما – حارب عبد الله
الهجوم: برونو – يحيى الغساني


تشكيل الكويت المتوقع


حارس المرمى: خالد الرشيدي
الدفاع: مشاري الغنام – حسن العنزي – راشد الدوسري – فهد الهاجري
الوسط: سلطان العنزي – رضا أبو جبارة – أحمد الظفيري
الهجوم: عيد ناصر الراشدي – محمد دحام – يوسف ناصر


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خليجي 26 مباريات خليجي 26 مباراة الإمارات والكويت منتخب الإمارات منتخب الكويت موعد مباراة الإمارات والكويت مدرب الإمارات

مواد متعلقة

مدرب عمان قبل مواجهة قطر: نستطيع الذهاب بعيدا في خليجي 26 (فيديو)

الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة الإمارات والكويت في خليجي 26

مدرب قطر يوضح موقف أكرم عفيفي من مواجهة عمان بخليجي 26 (فيديو)

موعد مباراة قطر وعمان في خليجي 26

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام كومو بالدوري الإيطالي وموعد المباراة

بعد الهزيمة أمام البحرين، تاريخ مواجهات المنتخب السعودي في افتتاحيات كأس الخليج

هل تكتب جماهير الأهلي نهاية كهربا ومحمد الشناوي؟.. الإدارة تفشل في ضبط غرفة الملابس.. تجهيز نجم الأحمر لشغل منصب مدير الكرة

مسار يسعى لملاحقة الأهلي بالفوز على بيراميدز بدوري الكرة النسائية

ads

الأكثر قراءة

الكرملين يحسم الجدل بشأن طلب أسماء الأسد الطلاق من بشار

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

اصطدام 3 سيارات بشدة يثير المخاوف، لحظة وقوع حادث الشاطبي (فيديو)

قبل بدء تطبيقه بأيام، شروط الخروج على المعاش المبكر 2025

أكبر غلطة في تاريخ الأهلي، ميدو يهاجم كهربا لرفضه تحية الجمهور ويوجه رسالة للإدارة

خبير جيولوجيا يكشف تطورا جديدا في إثيوبيا اليوم يهدد بانفجار سد النهضة

سعر الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 18 يصل لهذا المستوى

الدولار يتخطى حاجز الـ 51 جنيهًا بالبنوك لأول مرة

منوعات

المزيد

اعتقال أمريكي أضرم النيران بامرأة نائمة في مترو أنفاق بروكلين

توقعات الأبراج 2025، هل تنتهي الحرب الإسرائيلية على غزة؟

حظك اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، سعادة وفرح وتخلص من نزاعات وحظ في انتظار مواليد هذه الأبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الإثنين 23-12-2024، حب وتغلب على مشكلات صحية في انتظار مواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

18 هدفا وأسيست.. أرقام محمد صلاح في آخر 9 مباريات بالدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«وتقطعت بهم الأسباب»، الشعراوي يصف حال الكافرين يوم القيامة (فيديو)

لماذا جمع الله صفات العقاب والرحمة في آية واحدة؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

حصن المسلم اليومي، نص أذكار الصباح والمساء

المزيد
الجريدة الرسمية