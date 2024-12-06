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ساخرون

ساخرون.. غراب البين يكتب: حال البنى آدمين يصعب على الغربان

غراب البين، فيتو
غراب البين، فيتو

 بعد يوم طويل من اللف والدوران والمرازية في خلق الله، قررت أريح جتتى ساعتين. فوقفت على فرع الشجرة وانكمشت بين أجنحتى وقبل أن أغمض عينى سمعت صوتا يأتى من المقهى أسفل الشجرة يقول: هات يابنى الاصطباحة علشان نبدأ يومنا عالصبح.


لفت انتباهي صوت الرجل ونبرته الحزينة فنظرت إلى أسفل لأجد شوية زبائن مش كتير بيصطبحوا في ساعة الاصطباحة وكل واحد فيهم باصص في اللاشيء وتايه في ملكوت ربه وماحدش بيكلم حد.
في البداية صعب عليا حال البنى آدمين اللى واضح أنهم تعبانين وقرفانين على الصبح وكل واحد منهم تايه في ملكوته، حيث تشعر أنهم سرحانين في اللا شيء، جايز في الأسعار اللى زادت عن الحد، وجايز في مصاريف الدروس الخصوصية، وجايز ستاتهم منكدة عليهم والله أعلم.. 


وجايز بيحسبوا حسبة برما بتاعة الدكتورة روضة حمزة اللى بتقول إن 3000 جنيه ممكن تكفيهم أكل وشرب لمدة شهر كامل، المهم كان نفسى أسيبهم في حالهم وأتركهم لشرودهم اللذيذ وقررت إنى لا أنعق ولا أسمعهم صوتى في صباح هذا اليوم.


 لكن فجأة واحد منهم رفع دماغه لفوق وشافنى وأنا بتفحص حالهم فراح واقف فجأة وأخذ يهشنى ويقول لي: غور من هنا يا غراب البين الله يحرقك أنت كمان عالصبح.
وهنا نفشت ريشى وأخذت انعق بأعلى صوتى قاق قاق وكأننى أعاند هذا المعتوه الشارد في اللاشيء ولسان حالى يقول: والله حال البنى آدمين أصبح بيصعب عالغربان.. سبحان مغير حال إلى حال!

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