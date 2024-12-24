توقعات الأبراج 2025، أيام قليلة وينتهي عام 2024 ويهل علينا عام 2025، ومع مشارف الانتهاء من عام 2024، يبحث عدد كبير من المهتمين بمجال علم الابراج والفلك عن الأبراج الأكثر حظا فى 2025، وعن توقعات العام الجديد 2025، وما تخبئه الأبراج لهم في عام 2025.



ما هي الأبراج الأكثر حظا فى 2025؟

ويهتم عدد كبير من مواليد برج الأسد في البحث عن توقعات برج الأسد 2025 للعام الجديد ومعرفة توقعات الفلك لمواليد هذا البرج.

توقعات الأبراج 2025، توقعات برج الأسد 2025

وفي السطور التالية تكشف لنا خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، عن توقعات برج الأسد 2025، كما كشفت عن الملامح الفلكية للعام الجديد، وأهم حظوظ الأبراج 2025، والأبراج الأكثر حظًّا 2025، وتوقعات الأبراج لسنة 2025، وما ينتظره العالم في 2025.

عبير فؤاد تكشف توقعات برج الاسد 2025 في العام الجديد

وقالت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، إن عام 2025 يبدأ بيوم الأربعاء، ومن خصائص هذا العام أن تنتشر الأوبئة والأمراض، خاصة التي تصيب الجلد وتتسبب في طفح جلدي، وبالتالي من المتوقع أن ينتشر فيروس جدري القرود في مناطق متفرقة من العالم، قد تظهر أيضا أنواع جديدة من الجَرَب والله أعلم.

توقعات برج الأسد 2025، عبير فؤاد تكشف ما ينتظره في العام الجديد

وكشفت عبير فؤاد، توقعات الأبراج 2025 لمواليد برج الأسد مواليد الفترة من 22 يوليو إلى 22 أغسطس.

توقعات برج الأسد 2025 على الصعيد العاطفي والمهني والمالي

وقالت عبير فؤاد إن توقعات برج الأسد خلال عام 2025 على الصعيد العاطفي هي كالتالي:

توقعات برج الأسد 2025



إذا كنت متزوجا:

عام 2025 هو عام الاجتهاد من أجل تحقيق تفاهم متبادل، مع وجود "المريخ" في برجك-من 18 أبريل حتى أول يونيو- تتوهج بالطاقة العاطفية، وتوقّع حينئذٍ توافقًا أفضل في علاقتك بشريك حياتك، كما أن "بلوتو" في مواجهتك -طوال العام- يدفعك لتقييم مشاعرك وسلوكك بصدق، وسيدفعك الالتزام بواجباتك.

إذا كنت خاليا:

تتمتع هذا العام بجاذبية قصوى.. اغتنم الفرصة للخروج ومقابلة أشخاص جدد، ومع ذلك كُن حذرًا، حتى تتمكن من تمييز الخطوط الفاصلة بين الوهم والحب الحقيقي.

على الصعيد المهني والمالي:

إذا كنت تعمل:سلوكك المنضبط، وقدرتك على تحمل المسؤوليات هما سر نجاحك في العام الجديد. ابتداء من 7 يوليو إلى 8 نوفمبر:هذا هو الوقت المثالي لأخذ زمام المبادرة وإظهار مهاراتك القيادية. ومع ذلك، من وقت لآخر.. كن مستعدًا لحدوث تغييرات مفاجئة قد تعطل روتينك المعتاد، وانتبه لحماية حقوقك خاصةً في أول العام.

إذا كنت تبحث عن عمل: عام 2025 هو الوقت المناسب للتقدّم للوظائف التي توفر لك فرص لتنمية مهاراتك، وتحقق من خلالها تطورا. كما أن "أورانوس" بمنزل المشروعات ابتداء من 7 يوليو إلى 8 نوفمبر يعدك بفرص مهنية غير متوقعة، أو تقوم بإطلاق مشروع تحلم به، وتستطيع أيضا حينئذ أن تكوّن شبكة علاقات مهنية قوية.

على الصعيد الاجتماعي والعائلي:

أنت النجم بلا منازع وسط أصحابك، حيث تلهم وتقود أصدقاءك بما لديك من جاذبية. الجميع يعشقك ويريد أن يتبعك، فقط على الجانب العائلي، قد تواجه عدم استقرار في بعض العلاقات. ليس من السهل دائمًا أن تحصل على رضا الجميع. ابقَ هادئًا، وحاول أن تعبر عما يدور في ذهنك بلباقة. ضَع في اعتبارك أن القليل من المرونة يمكن أن يمنع الدراما في اللقاءات العائلية،وخصص وقتا للأحباء والمقربين لقلبك. فلا يكفي أن تُخبِرهم أنك تحبهم، بل عليك أيضًا أن تثبت لهم ذلك.

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