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رياضة

الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة الإمارات والكويت في خليجي 26

منتخب الامارات،فيتو
منتخب الامارات،فيتو

خليجي 26،  تستعد الجماهير الخليجية لمتابعة مباراة مصيرية بين منتخبي الإمارات والكويت في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الخليج العربي خليجي 26.

 

موعد مباراة الامارات والكويت 

وستقام مباراة منتخب الكويت أمام الامارات على  استاد جابر الأحمد الدولي في تمام الساعة 
7:30 مساء غدا الثلاثاء بتوقيت  مصر.


القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والكويت


وتبث مباريات خليجي 26 عبر مجموعة واسعة من القنوات الرياضية العربية، مما يتيح للجماهير متابعة البطولة بسهولة عبر التلفزيون أو الإنترنت.

أبرز القنوات الناقلة:
SSC News HD (بتعليق: عبدالله الحربي، محمد حسين)
الكويت الرياضية
دبي الرياضية (بتعليق: رؤوف خليف)
الشارقة الرياضية (بتعليق: عبدالحميد الجسمي)
الرابعة العراقية
أبوظبي الرياضية
الكأس 1

 


تشكيل الإمارات المتوقع


حارس المرمى: خالد عيسى
الدفاع: خالد إبراهيم – خليفة الحمادي – كوامي أوتون – ماركوس ميلوني
الوسط: عصام فايز – يحيى نادر – فابيو ليما – حارب عبد الله
الهجوم: برونو – يحيى الغساني


تشكيل الكويت المتوقع


حارس المرمى: خالد الرشيدي
الدفاع: مشاري الغنام – حسن العنزي – راشد الدوسري – فهد الهاجري
الوسط: سلطان العنزي – رضا أبو جبارة – أحمد الظفيري
الهجوم: عيد ناصر الراشدي – محمد دحام – يوسف ناصر


 

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