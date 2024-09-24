تفاصيل جولة وزير الصحة المفاجئة بعدد من المنشآت الطبية بالقاهرة.. إحالة المتغيبين عن العمل بمركز أسرة الفجالة للتحقيق.. إقالة مديرة مركز النزهة.. وخطة تطوير لمستشفى الحوض المرصود

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، عددا من الجولات الميدانية المفاجئة بعدد من مستشفيات والمنشآت الطبية محافظة القاهرة، لمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

جولة بمستشفى القبطي

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن جولة الوزير تضمنت مستشفى «القبطي»، حيث تفقد أقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية بكافة تخصصاتها، والصيدلية، ومخازن الأدوية والمستلزمات، وأماكن انتظار المرضى، كما تفقد القسم الداخلي، والرعاية المركزة للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، وتأكد من توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد غرفة حجز التذاكر، وتابع أعداد الزيارات اليومية للعيادات، كما اطلع على ملفات المرضى بمكتب الدخول، والخدمات المقدمة في قسم الطوارئ والمعدل الزمني بين وصول الحالة وبدء تلقيها الخدمة، كما قام بالمرور على غرفة الملاحظة بقسم الطوارئ، ولاحظ وجود مريضة مصابة في حادث، وتابع تقديم الخدمة الطبية الكاملة للمريضة، واطمأن على حالتها الصحية، كما تفقد أعمال الإنشاء والتطوير الجارية بالمستشفى، للوقوف على معدلات الإنجاز، مشددًا على سرعة الانتهاء من تطوير المبنى وتجهيزه ودخوله الخدمة الطبية وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

تشكيل لجنة لجرد ومراجعة جميع أصناف الأدوية والمستلزمات

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير وجه بضرورة إجراء الصيانة لبعض الأجهزة، والاهتمام بإجراء الصيانة الدورية في مواعيدها المقررة، كما تفقد جهاز الأشعة، ووجه بإصلاحه في أقرب وقت، مضيفا أن الوزير تفقد الصيدلية وتابع توافر الأدوية والبدائل المتاحة، ووجه بتشكيل لجنة لجرد ومراجعة جميع أصناف الأدوية والمستلزمات، كما حرص الوزير على الاستماع إلى آراء المرضى ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تابع جولته المفاجئة بزيارة مكتب صحة الأسرة بمنطقة الفجالة، حيث تفقد جميع الأقسام، وغرفة التذاكر، واطلع على ملفات المترددين على مكتب الصحة، كما تفقد مخزن الأدوية والصيدلية، واطلع على معدلات صرف الألبان والمخزون للتأكد من مدى توافر جميع الألبان، كما تأكد من ميكنة جميع الخدمات بالمكتب.

تهالك الفرش الطبي وغير الطبي للعيادات

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على دفاتر الحضور والانصراف، ووجه بتحويل المتغيبين عن العمل إلى التحقيق، مشددا على الالتزام بمواعيد العمل والحضور والانصراف للفريق الطبي والإداري، كما استمع إلى شكوى أحد المرضى، ووجه بالتنسيق الفوري مع مستشفى أحمد ماهر لتلقي الخدمة الطبية والمتابعة، كما تفقد عيادة تنظيم الأسرة واطلع على ملفات المرضى، التي كشفت ضعف الإقبال، إلى جانب تهالك الفرش الطبي وغير الطبي للعيادات.

وأضاف «عبدالغفار» أن وزير الصحة اختتم جولته بتفقد عيادات المبادرات، واطلع على ملفات المترددين والخدمة المقدمة، وتابع في تجربة عملية، مدى سرعة استجابة الفرق الطبية داخل عيادة المبادرات، وشدد على متابعة الحالة من وقت تلقي الخدمة أول مرة، والمتابعة والاتصال بالحالات، كما تفقد عيادة الأسنان واطلع على عدد المترددين، وتأكد من توفير جميع المستلزمات، مشددا على إتباع معايير مكافحة العدوى والجودة.



كما تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، مركز طبي النزهة الجديدة بمنطقة مصر الجديدة، وأماكن انتظار المترديين والعيادات، واطلع على سجلات حضور وانصراف العاملين، وشدد على التزام الأطقم الطبية بمواعيد العمل الرسمية، وفقا ً لجدول النوبتجية، بالإضافة إلى مراجعة عدد الأطباء في كل تخصص طبي، خاصة مع ضعف التردد على العيادة، وأعرب عن استيائه من الخدمات المقدمة بمعمل الأسنان، وعدم الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بالمركز.

ضرورة توعية السيدات بالمتابعة المنتظمة واستخدام وسائل تنظيم الأسرة

وأعرب وزير الصحة عن استيائه من تعطل جهاز الأشعة بالمركز لأكثر من عام، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة، كما تفقد عيادة العلاج الطبيعي، والصيدلية، ولاحظ زيادة أعداد العاملين في الصيدلية وعيادتي الأسنان والعلاج الطبيعي مقارنة بالاحتياج الفعلي للمركز، كما تفقد عيادة تنظيم الأسرة واطلع على دفاتر تسجيل الحالات والخدمات المقدمة لهم، ووجه بضرورة توعية السيدات بالمتابعة المنتظمة واستخدام وسائل تنظيم الأسرة.

وحرص الوزير على الاستماع للمواطنين المترددين على المركز، واصطحب بعضهم إلى غرفة تقديم خدمات المبادرات، ونصح المواطنين بالاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة من خلال المبادرات الرئاسية المختلفة، وشدد على ضرور التوعية والتنويه الدوري عن خدمات المبادرات.

وقرر الوزير إعفاء مديرة المركز من منصبها، ووجه الدكتور حمودة الجزار مدير مديرية الصحة بالقاهرة، بسرعة إفادته بتقرير مفصل حول أسباب الملاحظات التي تم رصدها، ووجه بإعادة توزيع الأطباء والاستفادة من الكثافة الزائدة لسد العجز في أماكن أخرى، وسرعة صيانة الأجهزة المعطلة في المنشآت الطبية، بالإضافة لرفع تقرير مفصل عن معدلات الآداء.

مستشفي الحوض المرصود

واستكمل الوزير جولته بزيارة مستشفى الحوض المرصود، حيث تفقد قسم الاستقبال، والعيادات، والصيدلية، ووحدة التعقيم المركزي، ووحدة تصوير الأمراض الجلدية، بالإضافة إلى الاطلاع على دفاتر تسجيل تذاكر الكشف.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير انتقد تكدس المواطنين على عيادات السيدات والرجال ووجه بزيادة عدد العيادات، والاستفادة من الأماكن المتاحة بالمستشفى لتقليل مدة انتظار المترددين على المستشفى، ووجه بتشكيل لجان متابعة مركزية للوقوف على معدلات الآداء بالمستشفى، ومدى رضا المواطنين، كما وجه بزيادة أعداد الصيادلة والتمريض، والأطباء المقيمين في تخصص الأمراض الجلدية، إلى جانب التوجيه بتوفير نواقص الأدوية، ومعاقبة المتغيبين من الأطباء والتمريض.

ورصد الوزير مجموعة من المخالفات تتعلق بأفراد الأمن، ووجه بفسخ التعاقد مع شركة الأمن بالمستشفى، نظرًا لتدني المستوى، مشيرًا إلى أن الوزير أجرى اتصالا باللواء أشرف عبدالعليم مساعد الوزير للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، ووجه بسرعة الانتهاء من مشروع ميكنة المستشفى بالكامل، خلال أسبوعين، ورفع تقرير عن معدلات الأداء.