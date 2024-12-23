موعد مباراة قطر وعمان في خليجي 26

خليجي 26، تستعد كرة القدم الخليجية لمواجهة قوية جديدة حين يستضيف ستاد جابر مبارك الحمد الصباح مباراة نارية تجمع منتخبي عمان وقطر في إطار الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي 26.



تأتي هذه المباراة في وقت حرج لكلا المنتخبين، حيث يسعيان جاهدين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث للتقدم خطوة نحو التأهل إلى الدور نصف النهائي.



وتكتسب هذه المواجهة أهمية خاصة بعد أن تعادل الفريقان في مباراتيهما الافتتاحية، مما يجعل المنافسة أكثر إثارة وتشويقًا.

وتعادل منتخب عمان أمام الكويت بينما تعادل منتخب قطر أمام الامارات بنفس النتيجة 1-1



ويسعى منتخب عمان بقيادة مدربه إلى تقديم أداء قوي والتفوق على نظيره القطري، من أجل تحسين موقعه في ترتيب المجموعة والتأهل إلى الدور القادم.



من جانبه، يأمل منتخب قطر في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لتعزيز فرص تأهله إلى الدور نصف النهائي والاقتراب من تحقيق اللقب.



موعد المباراة والقنوات الناقلة



ستقام المباراة المرتقبة بين عمان وقطر غدًا الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، على أرضية ستاد جابر مبارك الحمد الصباح.



وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 4:25 مساءً بتوقيت السعودية وقطر.



القنوات الرياضية لمباراة قطر وعمان

وسيتم نقل المباراة مباشرة، ومن بينها قنوات الكأس القطرية، والكويت الرياضية، وأبو ظبي الرياضية، وقناة SSC.



التشكيل المتوقع لمنتخب قطر



حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع محمد وعد وطارق سلمان وجاسم رجب.

وفي خط الوسط، أكرم عفيف ولوكاس مينديز وإبراهيم الحسن وبوعلام خوخي،

وفي خط الهجوم: المعز علي وأحمد فتحي وعبد الرحمن مصطفى.

التشكيل المتوقع لمنتخب عمان

حراسة المرمى: فايز الرشيدي.

خط الدفاع:أحمد الكعبي وملهم السنيدي ومحمد المسلمي وثاني الرشيدي.

خط الوسط: حارب السعدي وحسين الشحري وزاهر الأغبري وعبد الله فواز.

خط الهجوم:عصام الصبحي والفرج الكيومي.

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