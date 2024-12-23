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أخبار مصر

الصحة تطلق تطبيقًا جديدًا لتسجيل الحجاج (إنفوجراف)

الحجاج
الحجاج
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نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان “تطبيق إلكتروني جديد لتسجيل الحجاج بالتكامل مع منظومة وزارة الداخلية”.

تطبيق جديد لتسجيل الحجاج بالتكامل مع منظومة وزارة الداخلية

وأطلقت وزارة الصحة والسكان تطبيقًا جديدًا لتسجيل الحجاج بالتكامل مع منظومة وزارة الداخلية، يستهدف تسجيل الكشف الطبي للحجاج والربط مع منظومة وزارة الداخلية.

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