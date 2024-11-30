الأحد 01 ديسمبر 2024
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ملفات وحوارات

التفاصيل الكاملة لقضية مجدي شطة بعد الحكم بسجنه 10 سنوات.. قانوني يكشف الإجراءات المتوقعة.. ومصدر أمني: لا صحة لهروبه خارج البلاد.. والقبض عليه خلال ساعات

مجدي شطة
مجدي شطة

 نفى مصدر أمني ما تم تدواله على السوشيال ميديا وبعض المواقع حول هروب مؤدي المهرجانات مجدي شطة خارج البلاد.

وأوضح المصدر أن التحريات الأولية أكدت وجوده داخل مصر، وأنه جار التأكد من معلومات عن مكان اختبائه وسيتم ضبطه خلال ساعات. 

وأكد المصدر أن أجهزة البحث الجنائي تواصل جهودها في ضبط المتهم الهارب لتنفيذ  الحكم الصادر ضده بالسجن عشر سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة، وذلك من خلال فريق بحث يعمل جاهدا على جمع المعلومات عن تحركات المتهم وضبطته في المكان المختبئ فيه.

 

 وأضاف المصدر، أن مطرب المهرجانات تم إخلاء سبيله فى قضية التعاطي التي تم معاقبته بها بالسجن 10 سنوات مشدد، موضحا أن المتهم تخلف عن حضوره في انعقاد جلسات محاكمته.

وتابع المصدر أنه بعد إخلاء سبيل “شطة” فى قضية التعاطي جرى التحفظ عليه أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيله بعد ظهور أحكام قضائية فى قضايا إيصالات أمانة ومخالفة الإجراءات الاحترازية المتبعة وقت تفشي  فيروس كورونا، لكن عارض عليها وأخلي سبيله.

 

الإجراءات القانونية عقب ضبط مجدي شطة

 وعلى هذا النحو ترصد فيتو مع خبير قانوني الإجراءات القانونية التي ستتم في حالة ضبط مطرب المهرجات مجدي شطة المتهم بالهروب من تنفيذ حكم قضائي صادر ضده بالحبس 10 سنوات.

أكد مجدي الشديد المحامي بالمحاكم الجنائية أن ضبط أي متهم بعد هروبه من تنفيذ حكم قضائي يتم إعادة محاكمته.

وأشار إلى أن المادة 384  نصت على، إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.

وأوضح أنه عقب نجاح قوات الشرطة في ضبط مجدي شطة سيتم إعادة محاكمته وعدة إجراءات قانونية ضده، مشيرا إلى أن أولى الإجراءات التي ستتخذ  ترحيله للقسم الذى وقع فى نطاق حدوث الواقعة، ويتم إحالته للنيابة العامة و إعادة إجراءات للمتهم ويحاكم أمام محكمة الموضوع التى أصدرت الحكم الغيابي.

 

ضبط مجدي شطة بمخدرات 

 وكانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج قد تمكنت من القبض على مطرب المهرجانات "مجدى شطة " وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر المواد المخدرة، وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 

السجن 10 سنوات لمجدي شطة و6 سنوات للمتهم الثاني في القضية 

 وفي جلسة الأربعاء الماضي 27 نوفمبر، قضت محكمة جنايات العباسية، بمعاقبة مؤدي المهرجانات مجدي شطة بالسجن 10 سنوات، وسجن ثان 6 سنوات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

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قضية المخدرات ليست الأولى لمجدي شطة

 يذكر أن قضية المخدرات ليست الأولى لمجدي شطة، بل إنها واحدة من عدد كبير من القضايا التي توّرط فيها وبسببها تم إلقاء القبض عليه عدة مرات، وصدرت ضده أحكام قضائية.

ومن بين تلك القضايا قضية إتلاف شقة في الساحل الشمالي، وحُكم عليه فيها بالسجن 6 أشهر، وقضية إيصالات أمانة وحُكم فيها عليه بالسجن 6 أشهر، وقضية مخالفة الإجراءات الاحترازية في ذروة انتشار فيروس كورونا، وحُكم فيها عليه بالسجن 3 أشهر وغرامة مالية 10 آلاف جنيه.

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السوشيال ميديا مواد مخدرة فيروس كورونا مؤدي المهرجانات مجدي شطة

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