الكرة الطائرة، الزمالك يخسر أمام بطل البرازيل في مونديال السيدات (صور)

الكرة الطائرة، خسر الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك بقيادة أحمد فتحي المدير الفني، أمام نظيره ميناس البرازيلي بنتيجة (0-3)، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الصين بمشاركة 8 فرق.

وجاءت نتائج أشواط مباراة الزمالك وميناس البرازيلي كالتالي: (17-25) - (21-25) - (14-25).

الخسارة الثانية لطائرة الزمالك

وتعد هذه الخسارة هي الثانية لنادي الزمالك بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام بطل الصين بنتيجة (0-3) أيضًا.

قائمة الزمالك في البطولة

وتضم قائمة الزمالك في البطولة كل من:

نورا عزمي - فريدة العسقلاني - داليا المرشدي - مريم متولي - سابين عابد - أيسل نديم - تقى مدحت - نهى عادل - مريم مصطفى - ندى مرجان - مايا ممدوح - ميلكا لوبيسكا - شروق فؤاد - هنا سند.

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع الزمالك ضمن المجموعة الأولى رفقة كل من، تيانجين بوهاي بانك الصيني "مستضيف البطولة" وجيرداو ميناس البرازيلي "المصنف الأول عالميًا" وفيرو فولي ميلان الإيطالي "وصيف أوروبا".

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع نظيره فيرو فولو ميلانو في الواحدة والنصف ظهر الخميس المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات.

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