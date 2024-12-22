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ثقافة وفنون

ماجد المهندس يكشف تفاصيل ألبومه الجديد (فيديو)

ماجد المهندس، فيتو
ماجد المهندس، فيتو

علق الفنان العراقي ماجد المهندس على الجلسات الموسيقية التي ينظمها موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقال ماجد المهندس عبر قناة روتانا: الجلسات طابع قريب لقلبي ولقلب الجمهور.

 

أضاف المهندس: هناك ألبوم جديد أتعاون فيه مع الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وهو عبارة عن ميني ألبوم يضم 4 أغنيات، وكان لي الشرف أن أتعاون فيه مع هذا الشاعر الرائع الأمير عبد الرحمن بن مساعد، والذي تربطني به صداقة طويلة عمرها سنوات.

وفي وقت سابق أحيا المطرب العراقي ماجد المهندس حفلا بالمملكة العربية السعودية ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي.

وشدا ماجد المهندس بباقة من أجمل أغنياته من بينها أغنية “تناديك” وسط حضور جماهيري كبير.

أحدث أغنيات ماجد المهندس

ومؤخرًا طرح المطرب ماجد المهندس، أغنيته “قولوله لو زعلان” من فيلم جوازة توكسيك، بطولة الفنان محمد أنور، وكانت المرة الأولى التي يغني فيها باللهجة المصرية.

 

والأغنية من كلمات كلمات محمد البوغة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبد الجبار.

 

 

 

 

 

 

 

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