أخبار الرياضة اليوم: صدام بين محمد رمضان وجمهور الأهلي.. تعديلات في تشكيل اللجنة الفنية باتحاد الكرة.. فضيحة تحكيمية بالدوري الجزائري.. محمد صلاح ينفرد برقم قياسي جديد

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

فاز النادي الأهلي على شباب بلوزداد بنتيجة 6-1 في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

رصدت عدسة فيتو في استاد القاهرة الدولي لحظة مغادرة لاعبي النادي الأهلي أرضية الملعب دون تحية جماهير الفريق بعد الفوز علي شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 1/6 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في ثالث جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

أدلى الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، بتصريحات مثيرة عقب مباراة فريقه اليوم ضد توتنهام، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي حسمها الريدز بنتيجة عريضة 6-3، في الجولة السابعة عشر.

اتحاد الكرة، كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد المصري لكرة القدم لفيتو، أن الأيام الماضية شهدت تعديلات واسعة في تشكيلة اللجنة الفنية، التي يجري تكوينها داخل الجبلاية، لتكون مسئولة عن وضع الخطط الكفيلة بتطوير منظومة كرة القدم المصرية خلال السنوات المقبلة، خاصة على مستوى منتخبات الشباب والناشئين وتطوير المسابقات.

تألق الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول أمام توتنهام هوتسبير، خلال مباراة الفريقين، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم "فاف"، اليوم الأحد، إيقاف حكم الساحة، لطفي بوكواسة، ومساعده الأول عادل عبان، بشكل فوري.

الدوري الإنجليزي، حقق محمد صلاح نجم ليفربول رقما قياسيا جديدا وذلك بعد صناعته الهدف الثالث للريدز أمام توتنهام في المباراة التي تجمع بينهم اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أكد مصدر بنادي الزمالك، أن النادي أنهى كل المفاوضات الرسمية والاتفاقات مع زيزو لاعب الفريق بخصوص تجديد تعاقده مع الزمالك وسيتوفر عقد إعلاني في تعاقده مع الزمالك

قال مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأحمر حقق فوزًا كبيرًا ‏على شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ‏الأحد، بإستاد القاهرة، في منافسات مباريات المجموعة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال ‏إفريقيا.‏

عبر عبد القادر عمراني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب بلوزداد الجزائري عن حزنه الشديد بعد الخسارة من النادي الأهلي بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد القاهرة بدوري أبطال أفريقيا.

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