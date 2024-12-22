أخبار الرياضة اليوم: صدام بين محمد رمضان وجمهور الأهلي.. تعديلات في تشكيل اللجنة الفنية باتحاد الكرة.. فضيحة تحكيمية بالدوري الجزائري.. محمد صلاح ينفرد برقم قياسي جديد
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
الأهلي يكتسح شباب بلوزداد بسداسية ويتصدر مجموعته بدوري أبطال أفريقيا (صور)
فاز النادي الأهلي على شباب بلوزداد بنتيجة 6-1 في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
بأمر محمد رمضان، لاعبو الأهلي يغادرون أرض الملعب دون تحية الجماهير (فيديو)
رصدت عدسة فيتو في استاد القاهرة الدولي لحظة مغادرة لاعبي النادي الأهلي أرضية الملعب دون تحية جماهير الفريق بعد الفوز علي شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 1/6 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في ثالث جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
محمد صلاح يثير الجدل مجددا حول مستقبله وينتقد دفاع ليفربول
أدلى الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، بتصريحات مثيرة عقب مباراة فريقه اليوم ضد توتنهام، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي حسمها الريدز بنتيجة عريضة 6-3، في الجولة السابعة عشر.
برئاسة حسن شحاتة، تعديلات في تشكيل اللجنة الفنية باتحاد الكرة
اتحاد الكرة، كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد المصري لكرة القدم لفيتو، أن الأيام الماضية شهدت تعديلات واسعة في تشكيلة اللجنة الفنية، التي يجري تكوينها داخل الجبلاية، لتكون مسئولة عن وضع الخطط الكفيلة بتطوير منظومة كرة القدم المصرية خلال السنوات المقبلة، خاصة على مستوى منتخبات الشباب والناشئين وتطوير المسابقات.
محمد صلاح يتفوق علي نجوم الدوري الإنجليزي برقم مذهل
تألق الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول أمام توتنهام هوتسبير، خلال مباراة الفريقين، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
فضيحة تحكيمية في الدوري الجزائري، حكم يلجأ للهاتف لإلغاء هدف
أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم "فاف"، اليوم الأحد، إيقاف حكم الساحة، لطفي بوكواسة، ومساعده الأول عادل عبان، بشكل فوري.
محمد صلاح ينفرد برقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي، حقق محمد صلاح نجم ليفربول رقما قياسيا جديدا وذلك بعد صناعته الهدف الثالث للريدز أمام توتنهام في المباراة التي تجمع بينهم اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز.
الزمالك ينهي الاتفاق مع زيزو بشأن تجديد عقده
أكد مصدر بنادي الزمالك، أن النادي أنهى كل المفاوضات الرسمية والاتفاقات مع زيزو لاعب الفريق بخصوص تجديد تعاقده مع الزمالك وسيتوفر عقد إعلاني في تعاقده مع الزمالك
كولر لجمهور الأهلي: كنا نتوقع أن نحظى بالتعامل بشكل أفضل واللاعبون بشر
قال مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأحمر حقق فوزًا كبيرًا على شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، بإستاد القاهرة، في منافسات مباريات المجموعة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
مدرب شباب بلوزداد بعد سداسية الأهلي: أسوأ مباراة في حياتي
عبر عبد القادر عمراني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب بلوزداد الجزائري عن حزنه الشديد بعد الخسارة من النادي الأهلي بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد القاهرة بدوري أبطال أفريقيا.
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