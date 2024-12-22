محمد صلاح يتفوق علي نجوم الدوري الإنجليزي برقم مذهل

تألق الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول أمام توتنهام هوتسبير، خلال مباراة الفريقين، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح محمد صلاح في صناعة هدف قبل نهاية الشوط الأول، وبعدها سجل هدفين متتاليين في الشوط الثاني، في المباراة التي فاز بها الريدز بنتيجة 6-3.

محمد صلاح يحقق رقما مذهلا

ووفقا لشبكة "سكواكا"، فإن محمد صلاح هو اللاعب الأكثر مشاركة في الأهداف هذا الموسم بين نجوم البريميرليج كافة في مختلف البطولات.

وساهم الدولي المصري في 33 هدفا، ما بين الصناعة والتسجيل، متقدما بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، وهو الإنجليزي بوكايو ساكا، نجم آرسنال الذي أسهم في 22 هدفا.

ويأتي بعد ذلك النرويجي إيرلينج هالاند (19) ثم كول بالمر (17) مساهمة تهديفية.

ووفقا لموقع ليفربول الرسمي، فقد ساهم صلاح في 26 هدفا (صنع 11 وسجل 15) خلال مباريات المسابقة هذا الموسم.

كما عزز محمد صلاح صاحب 32 عاما، موقعه في صدارة قائمة هدافي الدوري الممتاز بوصوله إلى 15 هدفا، متقدما بفارق هدفين عن هالاند.

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