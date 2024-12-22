الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد صلاح يتفوق علي نجوم الدوري الإنجليزي برقم مذهل

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

تألق الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول أمام توتنهام هوتسبير، خلال مباراة الفريقين، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح محمد صلاح في صناعة هدف قبل نهاية الشوط الأول، وبعدها سجل هدفين متتاليين في الشوط الثاني، في المباراة التي فاز بها الريدز بنتيجة 6-3.

محمد صلاح يحقق رقما مذهلا 

ووفقا لشبكة "سكواكا"، فإن محمد صلاح هو اللاعب الأكثر مشاركة في الأهداف هذا الموسم بين نجوم البريميرليج كافة في مختلف البطولات.

وساهم الدولي المصري في 33 هدفا، ما بين الصناعة والتسجيل، متقدما بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، وهو الإنجليزي بوكايو ساكا، نجم آرسنال الذي أسهم في 22 هدفا.

ويأتي بعد ذلك النرويجي إيرلينج هالاند (19) ثم كول بالمر (17) مساهمة تهديفية.

ووفقا لموقع ليفربول الرسمي، فقد ساهم صلاح في 26 هدفا (صنع 11 وسجل 15) خلال مباريات المسابقة هذا الموسم.

كما عزز محمد صلاح صاحب 32 عاما، موقعه في صدارة قائمة هدافي الدوري الممتاز بوصوله إلى 15 هدفا، متقدما بفارق هدفين عن هالاند.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد صلاح ليفربول الدوري الانجليزي توتنهام هوتسبير توتنهام

مواد متعلقة

محمد صلاح ينفرد بالصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ17

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ17، ليفربول يبتعد بالصدارة

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على توتنهام 6-3 وتعزيز صدارة الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من أمطار على هذه المناطق غدا

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على توتنهام 6-3 وتعزيز صدارة الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

محمد صلاح ينفرد بالصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ17

رئيس العاصمة الإدارية ردا على انتقاد الشركة: الناس زعلانين ليه؟ (فيديو)

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على شباب بلوزداد بسداسية

الأهلي يكتسح شباب بلوزداد بسداسية ويتصدر مجموعته بدوري أبطال أفريقيا (صور)

بأمر محمد رمضان، لاعبو الأهلي يغادرون أرض الملعب دون تحية الجماهير(فيديو)

انخفاض يصل لـ 26 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

منوعات

المزيد

لماذا يلجأ معظم الألمان إلى الاستشارة النفسية؟ اعرف السبب

اكتشاف حطام سفينة عمرها 1500 عام في تركيا

في زنزانة تحت الأرض، حكاية أخطر سجين في بريطانيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، احذر التعصب وخسارة الشريك وقرارات صعبة في انتظار مواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

مواعيد صرف مرتبات يناير 2025

انخفاض يصل لـ 26 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

وأنت في بيتك.. خطوات وشروط الحصول على لوحة معدنية مميزة من المرور إلكترونيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الحشر وفضائلها وسبب النزول

تفسير حلم البخور في المنام وعلاقته بالتخلص من الحاسدين والحاقدين

معنى تحاضون، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 18 من سورة الفجر

المزيد
الجريدة الرسمية