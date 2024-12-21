السبت 21 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

عمل غنائي جديد لـ ماجد المهندس قريبا (فيديو)

ماجد المهندس، فيتو
ماجد المهندس، فيتو

يطرح المطرب العراقي ماجد المهندس أغنية جديدة قريبا من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

 

وتحمل الأغنية اسم “شاطئ بحر”، وطرحت روتانا إعلانا قصيرا للأغنية عبر حسابها على منصة إكس.

في وقت سابق أحيا المطرب العراقي ماجد المهندس حفلا بالمملكة العربية السعودية ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي.

وشدا ماجد المهندس بباقة من أجمل أغنياته من بينها أغنية “تناديك” وسط حضور جماهيري كبير.

 

أحدث أغنيات ماجد المهندس

ومؤخرًا طرح المطرب ماجد المهندس، أغنيته “قولوله لو زعلان” من فيلم جوازة توكسيك، بطولة الفنان محمد أنور، وكانت المرة الأولى التي يغني فيها باللهجة المصرية.

والأغنية من كلمات كلمات محمد البوغة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبد الجبار.

 

 

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ماجد المهندس المطرب العراقي ماجد المهندس روتانا روتانا للصوتيات والمرئيات

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