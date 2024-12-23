خبيرة أبراج تكشف حظوظ مواليد الجوزاء والسرطان في 2025

حظوظ الأبراج في 2025، قالت سابي عبد الله، خبيرة الأبراج، إن برج الجوزاء من الأبراج الذكية، و2024 كانت تُمثل نهايات للكثير من الأمور مثل العلاقات الزوجية التي كانت تشهد بعض المشاكل، مشيرة إلى أن الكثير من سيدات الأبراج قامت بإعداد الخلع خلال 2024، والعام الجديد يُمثل حياة جديدة.

حظوظ برج الجوزاء في عام 2025

وأضافت، أن برج الجوزاء سيكون لديه عمل جديد في 2025، وسيُدعم بصورة كبيرة من الناحية المادية، وهذا الأمر إما أن يكون من خلال العمل أو الورث، مشيرة إلى أن العام المقبل سيكون عام الحصاد سواء الأمور العاطفية أو المادية بالنسبة لبرج الجوزاء.

برج السرطان

وأوضحت خلال حديثها ببرنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدمه هيثم بسام بقناة “القاهرة والناس” أن امرأة السرطان أذكى من رجل السرطان، مشيرة إلى أن رجل السرطان طيب أو عاطفي، ويُصدق ما حوله، ومن الضروري أن يستعين بصديق لكي يفكر معه في أزماته خلال الفترة الحالية.

خبيرة أبراج: 2025 عام الحصاد لبرج السرطان

ولفتت إلى أن امرأة السرطان لا يُخشى عليها من ناحية العمل، ولكن يخشى عليها عائليًا وعاطفيًا وماديًا، وهي قادرة على القيادة بدور المرأة والرجل، ولكنها عصبية، وهذا يُضيع الكثير من حقوقها.

وأضافت، أن برج السرطان في 2025 سيحصد الكثير من نتائج أعماله، وعليه أن يسأل أكثر من مرة قبل اتخاذ أي قرار خاصة الرجل، لأن المرأة ذكية وقادرة على اتخاذ القرار بانفراد.

وأوضحت أن برج الأسد خلال العام المقبل سيسافر وسيجمع ما بين أكثر من عمل، وسينتقل من عمل لعمل أو من منزل لمنزل، ولكن الخوف في برج الأسد يتمثل في مواليد العشرية الأولى.

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