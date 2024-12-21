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رياضة

مجلس إدارة اتحاد المصارعة يعقد اجتماعا مهما اليوم

مجلس إدارة اتحاد
مجلس إدارة اتحاد المصارعة، فيتو

المصارعة، يعقد مجلس إدارة اتحاد المصارعة برئاسة العميد سعيد صلاح، اجتماعا هاما اليوم السبت بمقر مبنى الاتحاد في مدينة نصر، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة فنيا وإداريا.

اجتماع هام لمجلس اتحاد المصارعة

ويتضمن اجتماع مجلس إدارة اتحاد المصارعة اليوم، وضع جدول المسابقات المحلية للموسم الجديد 2024/2025، بالإضافة لوضع قائمة البطولات التي يرغب الاتحاد في استضافتها العامين المقبلين.

وتوجهت بعثة المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية إلى الصين، للدخول في معسكر مغلق يستمر لمدة 3 أشهر، استعدادا للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية المقرر لها خلال الفترة من 29 أبريل وحتى 5 مايو المقبل بالمغرب.

معسكر طويل في الصين

وتضم بعثة المنتخب الوطني كلا من عبد اللطيف منيع ومحمود خالد وعماد أشرف لاعبي المنتخب المصري للمصارعة الرومانية.

ويأتي المعسكر ضمن استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية، وهي أول مشاركة رسمية للمنتخب بعد أولمبياد باريس 2024.

ويسعى مجلس إدارة اتحاد المصارعة برئاسة العميد سعيد صلاح، لتوفير كل أشكال الدعم المادي والمعنوي للمنتخبات الوطنية من أجل النهوض بالمستويات الفنية وتحقيق نتائج مميزة في البطولات الدولية والقارية.

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