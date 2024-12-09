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رياضة

سعيد صلاح: المصارعة المصرية ضلت الطريق وتصحيح المسار أصبح ضروريًّا

سعيد صلاح رئيس مجلس
سعيد صلاح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة

المصارعة، قال سعيد صلاح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة: إن المصارعة المصرية ضلت الطريق خلال الفترة الأخيرة ودخلت في أزمات ومشاكل متكررة لأسباب مختلفة.

وأوضح “صلاح”، أن مجلس الإدارة الحالي يعمل على تصحيح مسار اللعبة وإعادتها مجددًا لمنصات التتويج العالمية والأولمبية، وأن الباب مفتوح أمام الجميع من أجل العمل.

تواصل دائم مع اللاعبين وأسرة المصارعة

وأكد رئيس اتحاد المصارعة، أن المجلس الحالي على تواصل دائم مع اللاعبين وكافة عناصر المنظومة، وأن صالح المصارعة المصرية هو الهدف الأكبر ولا وجود لأي حسابات اخرى.

وتابع: “نمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين المميزين، ولا ينقصنا سوى ترتيب المنزل من الداخل من أجل الانطلاق نحو مسيرة تزينها النجاحات والإنجازات”.

وحقق المنتخب المصري للمصارعة لقب بطولة إبراهيم مصطفى الدولية والتي أقيمت على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة خلال الفترة من 6 وحتى 8 ديسمبر الجاري.

منتخب مصر يحصد لقب بطولة إبراهيم مصطفى

وحصد الفراعنة اللقب بعد حصولهم على 17 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات.

فيما جاء المنتخب الأفغانستاني ثانيًا وحل المنتخب الأردني ثالثًا.

واختتمت البطولة الدولية مساء أمس الأحد بإقامة منافسات المصارعة الحرة فيما أقيمت أمس السبت منافسات المصارعة الرومانية. 

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