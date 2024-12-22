الأحد 22 ديسمبر 2024
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محافظات

إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارة نقل بأتوبيس على الطريق الإقليمي بالشرقية

اسعاف الشرقية،فيتو
اسعاف الشرقية،فيتو

أصيب 10 أشخاص بكدمات وجروح في  حادث تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة على الطريق الإقليمي، بعد نزلة السعديين في اتجاه بلبيس بمركز منيا القمح بنطاق محافظة الشرقية، وجري نقل المصابين إلى مستشفى السعديين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

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تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا بورود إشارة من مستشفى السعديين المركزي بوصول 10 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وبانتقال قوة أمنية إلي مكان الحادث وبالفحص تبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل أعلى الطريق الإقليمي بعد نزلة السعديين في اتجاه بلبيس مركزمنيا القمح، ما أسفر عن انقلاب الأتوبيس وجري رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات مرة ثانية.

حوادث الطرق…تعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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