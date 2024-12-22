شروط الالتحاق بوظيفة مهندس بشركة مصر للطيران

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية لشغل وظيفة مهندس أداء عدد (۳) أفراد بنظام عقد عمل محدد المدة.

الشروط المطلوبة للتعاقد:

الحصول على بكالوريوس هندسة قسم اتصالات إلكترونيات حاسبات من إحدى الجامعات المصرية.

القيد بنقابة المهندسين.

السن لا يزيد عن ۳۰ عامًا.

إجادة اللغة الإنجليزية.

إجادة استخدام الحاسب الآلي.

ذكور فقط لطبيعة العمل.

اجتياز الاختبارات المقررة.

شروط عامة:-

أن يكون المتقدمين من أبناء محافظة القاهرة الكبرى أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق الشخصية.

الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.

يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة بدون طلب بديل مستقبلًا.

تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة المعلن عنها.

استيفاء مطالب التأهيل طبقًا لبطاقة وصف الوظيفة المعلن عنها.

تقدم الطلبات على الموقع الالكتروني المخصص لذلك وهو وذلك خلال الفترة من ۲۰۲۵/۱/۹ حتى ٢٠٢٥/١/١٩.

على أن يتم تقديم صورة المستندات الآتية عند الإستدعاء لتقديم المستندات للشركة وهي:-

- المؤهل الدراسي

كارنيه القيد بنقابة المهندسين.

- السيرة الذاتية (cv).

دمغة بقيمة (١٠٥) قرشا + طابع الشهيد.

البطاقة الرقم القومي سارية.

شهادة الميلاد مميكنة حديثة.

الموقف من الخدمة العسكرية كما هو موضح بعاليه.

عدد (۲) صورة شخصية ٦*٤

توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيها لخزينة الشركة لا ترد عند الإستدعاء لتقديم المستندات للشركة.

لن يتم الاعتداد بأى طلبات غير مستوفية للشروط الواردة بعاليه.

اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها بالشركة.

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