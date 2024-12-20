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شروط الالتحاق بوظائف مصر للطيران والمستندات المطلوبة

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران حاجة قطاع المشروعات وصيانة المنشآت بالشركة القابضة لمصر للطيران لشغل وظيفتي مهندس تخصصات مختلفة مشرف مشروعات ومباني عن طريق التعاقد بعقد عمل محدد المدة بالشروط الآتية.

 

الشروط والوظائف والأعداد المطلوبة:

أولًا: وظيفة مهندس مدني عدد (۳) أفراد.

الحصول على بكالوريوس هندسة في التخصص المطلوب (حديث التخرج وحتى أربع سنوات خبرة).

إجادة التعامل على برامج الحاسب الآلى الهندسية المتخصصة.

ثانيًا: وظيفة مهندس معماری عدد (۲) فرد:

الحصول على بكالوريوس هندسة في التخصص المطلوب (حديث التخرج وحتى أربع سنوات خبرة) إجادة التعامل على برامج الحاسب الآلى الهندسية المتخصصة.

ثالثًا: وظيفة مهندس ميكانيكا عدد (۳) أفراد:

الحصول على بكالوريوس هندسة في التخصص المطلوب (حديث التخرج وحتى أربع سنوات خبرة).

إجادة التعامل على برامج الحاسب الآلى الهندسية المتخصصة.

رابعًا: وظيفتي مهندس كهرباء قوى عدد (۲) فرد مهندس كهرباء اتصالات تيار خفيف) عدد (۱) فرد

الحصول على بكالوريوس هندسة في التخصص المطلوب (حديث التخرج وحتى أربع سنوات خبرة).

إجادة التعامل على برامج الحاسب الآلى الهندسية المتخصصة.

خامسًا: وظيفة مشرف مشروعات ومباني عدد (۳) افراد

دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات تخصص تبريد وتكييف الهواء هندسة كهربائية تشييد وبناء.

خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في التخصص.

ذكور فقط) نظرًا لطبيعة العمل.

شروط عامة:

 

السن لا يزيد عن (۳۰) عامًا.

 (ذكور / إناث) بالنسبة لوظيفة مهندس.

 الإجادة التامة للغة الإنجليزية لوظيفة مهندس.

أن يكون المتقدمين من أبناء محافظة القاهرة الكبرى أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق الشخصية. 

 

الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات. 

 

يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة بدون طلب بديل مستقبلًا.

 تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة المعلن عنها.

استيفاء مطالب التأهيل طبقًا لبطاقة وصف الوظيفة المعلن عنها.

 تقدم الطلبات على الموقع الالكتروني المخصص لذلك وهو http://hrholding.egyptair.com وذلك خلال الفترة من ٢٥ /٢٠٢٤/١٢

حتى ٥ / ١ / ٢٠٢٥

على أن يتم تقديم صورة المستندات الآتية عند الإستدعاء لتقديم المستندات للشركة وهي:-

البطاقة الرقم القومي سارية.

- المؤهل الدراسي

كارنيه القيد بنقابة المهندسين.

- السيرة الذاتية (ev)

. الدورات التدريبية الحاصل عليها.

شهادة الميلاد مميكنة حديثة).

شهادة الخبرة لمن ينطبق عليه.

الموقف من الخدمة العسكرية كما هو موضح بعالية.

دمغة بقيمة (١٠٥) قرشًا + طابع الشهيد.

عدد (۲) صورة شخصية ٦٤.

 لن يتم الاعتداد بأى طلبات غير مستوفية الشروط الواردة بعاليه.

توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيها لخزينة الشركة لا ترد عند الإستدعاء لتقديم المستندات للشركة).

اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

( (۱۳) تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها بالشركة.

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