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أخبار مصر

وفد كوري يزور مجمع بضائع مصر للطيران لدعم مشروع الطاقة النووية

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
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استقبل مجمع بضائع مصر للطيران للشحن الجوي بمطار القاهرة وفدًا كوريًا رفيع المستوى برفقة شركة جلوبال لوجيستكس المصرية.

 وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المصري الكوري لدعم مشروع الطاقة النووية الذي يعد من المشاريع القومية الكبرى لتحقيق رؤية مصر 2030.

 دعم مشروع مصر للطاقة النووية

وكان في استقبال الوفد كلٍ من  هشام عليوة، رئيس قطاع حركة البضائع، والدكتور محمد راشد، مدير عام المجمعات وخدمة شركات الطيران الأجنبية وعضو لجان أياتا،  وتضمنت الزيارة عرض تقديمي شامل يبرز الإمكانيات اللوجيستية المتقدمة التي يتمتع بها مجمع بضائع مصر للطيران للشحن الجوي، وكذا دوره المحوري في تسهيل عمليات نقل البضائع بصفة عامة والبضائع  الخطرة بصفة خاصة التي تشمل مكونات مشروع الطاقة النووية.

ومن جانبه، أعرب الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي عن اعتزازه بالدور الوطني الذي تقوم به شركة مصر للطيران للشحن الجوي في خدمة المشروعات الكبرى، مؤكدًا   أن التعاون الدولي يعكس التزام الشركة بدعم التنمية المستدامة وتعزيز موقع مصر كمركز لوجيستي إقليمي، مضيفًا أن الزيارة خطوة جديدة في تعزيز الشراكة المصرية الكورية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية لمصر.

وأشاد الوفد الكوري بالتنظيم المميز والتنسيق العالي الذي قدمته شركة مصر للطيران للشحن الجوي، معربا عن إعجابه  بالجاهزية الفنية والخدمات المقدمة، كما أكد على أهمية التعاون بين الجانبين لدعم المشروع الذي يعد أحد المشروعات الاستراتيجية لدعم البنية التحتية في مصر.

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