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انعقاد مجلس الحديث العشرين لقراءة «صحيح الإمام البخاري» من مسجد الإمام الحسين

مجلس الحديث العشرين,
مجلس الحديث العشرين, فيتو

شهد مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- اليوم الأحد الموافق ٢٠ من جمادى الأخرة ١٤٤٦ه‍، ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م، انعقاد مجلس الحديث العشرين، لقراءة «صحيح الإمام البخاري» بالإسناد المتصل، وذلك برعاية كريمة من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.  

انعقاد مجلس الحديث العشرين  لقراءة «صحيح الإمام البخاري»

شارك في المجلس نخبة من علماء الحديث الشريف، إذ تولى القراءة: الأستاذ الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع 
من أول باب: «استعانة اليد في الصلاة»
إلى نهاية باب: «إذا انفلتت الدابة في الصلاة»
والأستاذ الدكتور عبد الرحمن رمضان عبد المجيد 
من أول باب: «ما يجوز من البصاق»
إلى نهاية باب: «إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده»
والأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح الدسوقي 
من أول باب: «الإشارة في الصلاة»
إلى نهاية باب: «غسل الميت ووضوئه»

 جهود وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لخدمة السنة النبوية

تأتي هذه المجالس الحديثية في إطار جهود وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لخدمة السنة النبوية الشريفة، من خلال قراءة «صحيح الإمام البخاري» بسند متصل، بهدف تعزيز الفهم الصحيح للسنة وربط طلبة العلم بعلوم الحديث الشريف، بما يؤكد المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

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الأعلى للشئون الإسلامية الازهر الأمين العام للمجلس الأعلى الدكتور اسامة الازهري الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي صحيح الإمام البخاري مجلس الأعلى للشئون الإسلامية وزير الأوقاف مسجد الامام الحسين

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