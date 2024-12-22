انعقاد مجلس الحديث العشرين لقراءة «صحيح الإمام البخاري» من مسجد الإمام الحسين

شهد مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- اليوم الأحد الموافق ٢٠ من جمادى الأخرة ١٤٤٦ه‍، ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م، انعقاد مجلس الحديث العشرين، لقراءة «صحيح الإمام البخاري» بالإسناد المتصل، وذلك برعاية كريمة من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

انعقاد مجلس الحديث العشرين لقراءة «صحيح الإمام البخاري»

شارك في المجلس نخبة من علماء الحديث الشريف، إذ تولى القراءة: الأستاذ الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع

من أول باب: «استعانة اليد في الصلاة»

إلى نهاية باب: «إذا انفلتت الدابة في الصلاة»

والأستاذ الدكتور عبد الرحمن رمضان عبد المجيد

من أول باب: «ما يجوز من البصاق»

إلى نهاية باب: «إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده»

والأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح الدسوقي

من أول باب: «الإشارة في الصلاة»

إلى نهاية باب: «غسل الميت ووضوئه»

جهود وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لخدمة السنة النبوية

تأتي هذه المجالس الحديثية في إطار جهود وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لخدمة السنة النبوية الشريفة، من خلال قراءة «صحيح الإمام البخاري» بسند متصل، بهدف تعزيز الفهم الصحيح للسنة وربط طلبة العلم بعلوم الحديث الشريف، بما يؤكد المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.