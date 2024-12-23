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اقتصاد

13.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع نحو 13.3 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 1.316 مليون ورقة منفذة على 80 ألف عملية.


وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 86.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.685 مليون ورقة منفذة على 91 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 18.17 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات /  أذون نحو 71.83 % خلال الجلسة.

 

تعاملات بداية الأسبوع 

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الأحد، أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.223  تريليون  جنيه، لتخسر نحو 7 مليارات جنيه. 

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.50% عند مستوى 30372 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0 5% عند مستوى 37386 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% عند مستوى 13349 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% عند مستوى 845 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% عند مستوى 11557 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% عند مستوى 3135 نقطة.

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع الماضي، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 2.230 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30”

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 30526 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 37573 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08%  عند مستوى 13420 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11%  عند مستوى 8410 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05%  عند مستوى 11532 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04%  عند مستوى 3134 نقطة.

 

تعاملات جلسة الأربعاء 

 تراجعت  مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الأربعاء. 

وسجل رأس المال السوقي نحو 2.228 تريليون جنيه، لتخسر نحو  19 مليار جنيه. 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وهبط المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.32% عند مستوى 30503 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% عند مستوى 37599 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.30% عند مستوى 13408 نقاط.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.88% عند مستوى 8419 نقطة، وهبط   مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.64% عند مستوى 11538 نقطة، فيما هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.59% عند مستوى 3135 نقطة.

 

تداولات منتصف الأسبوع

 تباينت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.247 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

 تراجع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.64% عند مستوى 30601 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% عند مستوى 37810 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 13449 نقطة.


مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% عند مستوى 8581 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 11731 نقطة، فيما ارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.06% عند مستوى 3185 نقطة.

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